‘사이버 공격’… 런던·베를린 등 유럽 주요 공항 마비
유럽의 주요 공항 서비스 운영 업체를 겨냥한 사이버 공격으로 영국 런던, 벨기에 브뤼셀, 독일 베를린 등 대형 공항들의 운영이 마비됐다.
로이터통신에 따르면 20일(현지시간) 전 세계 공항에 탑승·수하물 시스템을 제공하는 미국 우주항공방산업체 ‘콜린스에어로스페이스'의 시스템이 사이버 공격을 받았다.
이로 인해 브뤼셀 공항은 자동화 시스템이 작동하지 않아 수동 체크인과 탑승 절차만 가능해졌다. 런던 히스로 공항 역시 승객들에게 기술적 문제로 인한 탑승 지연 등을 공지했다. 베를린 공항은 “유럽 전역에서 운영되는 시스템 공급업체의 기술적 문제로 인해 체크인 대기 시간이 길어지고 있다. 신속한 해결을 위해 노력 중”이라고 안내했다.
콜린스에어로스페이스 측은 “일부 시스템에서 사이버 공격에 의한 차질이 있었다”고 밝혔다. 다만 공격 주체 등은 공개하지 않았다.
한 보안 전문가는 “아직 증거는 없지만, 이는 단순한 IT 사고가 아닌 체계적으로 준비된 사이버 작전일 가능성이 크다”며 러시아가 배후에 있을 가능성도 있다고 AP통신에 말했다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
