트럼프, 10만 달러 비자 수수료에…빅테크들 ‘충격과 공포’

트럼프 행정부, H-1B 비자 수수료 10만 달러로 인상 발표

레빗 대변인, “10만 달러는 신규 비자 일회성 수수료”

머스크 등 IT 인력 뿐 아니라 멜라니아 트럼프 여사도 해당 비자로 입국

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일(현지시간) 백악관에서 비자 관련 행정명령에 서명한 뒤 문서를 들어보이고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 해외 ‘전문직 비자’인 H-1B 비자 수수료에 대해 10만 달러(약 1억4000만원)의 수수료 부과를 발표하면서 미국 내 빅테크 기업들이 충격과 공포에 빠진 모습이다. 적용 대상과 범위를 두고서도 혼선이 계속되고 있다.

미국이 해외 기술 인재들을 유입하는 주된 통로였지만, 트럼프 강성 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영은 H-1B 비자로 들어온 외국인들이 미국인들의 일자리를 빼앗고 있다고 주장해왔다.