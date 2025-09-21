65세 이상 81%, 10종 이상 약 먹는 만성질환자

기사와 무관한 참고 사진. 국민일보DB

강보험공단으로부터 받은 자료에 따르면 올해 6월 기준 고혈압, 당뇨병 등을 1개 이상 진단받고 10종류 이상의 약을 60일 이상 복용하는 만성질환자는 171만7239명이었다. 2020년 대비 52.5% 증가한 규모다.