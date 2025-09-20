日자민당 총재 유력 후보 고이즈미 “한국 중요한 이웃… 관계 진전 희망”
내달 4일 치러질 일본 자민당 총재 선거에서 다카이치 사나에 의원과 함께 양강 후보로 꼽히는 현 내각 농림수산상 고이즈미 신지로 의원이 한일관계의 진전을 바란다고 밝혔다.
고이즈미 의원은 20일 출마 기자회견에서 “한국은 국제사회의 다양한 과제 대응에서 파트너로서 협력해가야 할 중요한 이웃 나라”라며 이처럼 말했다.
그는 “한일 관계와 한미일 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “정상 차원에서도 셔틀 외교를 계속하고 정상 간 신뢰 관계를 구축해 양국 관계를 한층 더 진전해가고자 한다”고 말했다.
하지만 고이즈미 의원은 야스쿠니 신사 참배와 관련해서는 “어디라도 나라를 위해 목숨을 건 분에 대한 존경심과 감사의 마음, 평화에 대한 맹세는 당연한 것이 아니겠느냐”고 말했다. 만약 자신이 총리에 취임할 경우 야스쿠니 신사를 참배할지에 대해서는 “적절히 판단할 것”이라고만 답했다.
그의 아버지인 고이즈미 준이치로 전 총리는 재임한 2001년부터 2006년까지 매년 야스쿠니 신사를 참배해 한국 등 주변국과 갈등을 빚었다. 아들인 고이즈미 의원 역시 야스쿠니신사를 참배해온 단골 인사다. 올해 8월 15일에는 각료 신분임에도 참배했다.
자민당은 여소야대 상황이지만 제1당이고 스펙트럼이 넓은 야당간 결집이 어려워 당 총재를 맡으면 일본 정부의 총리에 취임하게 될 가능성이 매우 크다.
이날 고이즈미 의원은 2030년까지 평균 임금을 100만엔(약 945만원) 늘리고 소득세 기초공제도 늘리겠다는 공약을 제시했다. 또 외국인 불법 취업과 오버투어리즘 등의 문제를 들어 외국인 정책의 사령탑 기능을 강화하겠다고 밝혔다.
지지통신이 지난 12~15일 남녀 2000명을 상대로 벌인 설문 조사에서는 차기 총리에 적합한 인물로 고이즈미 의원을 꼽은 응답자가 23.8%로 가장 많았다. 경쟁자인 다카이치 의원은 21.0%로, 여론 선호도 2위를 차지했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
