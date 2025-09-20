토요일 전국에 강한 비… 오후 대부분 그쳐
토요일인 20일 전국 곳곳에 비가 내리겠다. 오전에 대부분 지역은 그치겠으나 강원 영서와 충북 북부, 경남권 동부는 오후까지 이어지겠다.
또 경북 중·북부와 경북 남부 동해안은 밤까지, 강원 영동은 21일 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.
이날 예상 강수량은 수도권은 경기 남부 10~50㎜, 서울·인천과 경기 북부 5~30㎜다. 강원 영서 중·남부와 영동(21일까지)은 20~60㎜, 강원 남부 동해안은 많게는 80㎜ 이상 비가 내리겠다. 영서 북부도 10~40㎜가 예상된다.
충청권과 전라권, 경상권에도 20~60㎜의 비가 내리겠다. 제주도는 10~60㎜가량 비가 내리겠다.
낮 최고기온은 21~29도로 평년과 비슷하거나 다소 낮겠다. 다만 제주도와 경남권은 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 무덥겠다.
서해 먼바다와 동해 중부·남부 북쪽 해상에는 차차 바람이 시속 25~55㎞/h(초속 7~15ｍ/s)로 매우 강하게 불고, 물결도 1.0~3.5ｍ로 매우 높게 일겠다. 이에 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.
