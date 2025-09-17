박형준 “산업은행 부산 이전 백지화는 대통령 공약 파기”

“부산시민은 날림 금융기관 원치 않아”

동남권산업투자공사 설립에 강력 반발

“투자공사는 산은 이전 보조수단일 뿐”

박형준 부산시장이 자신의 페이스북에 산업은행 부산 이전 백지화와 동남권산업투자공사 설립에 대한 입장을 밝혔다. /박형준 페이스북 캡쳐

박형준 부산시장이 정부의 산업은행 부산 이전 백지화와 ‘동남권산업투자공사’ 설립 방침을 두고 강하게 반발했다.



박 시장은 17일 입장문을 통해 “부산 시민은 날림 부실 금융기관 동남권투자공사가 아니라 산업은행 부산 이전을 원한다”며 “이는 대통령 공약 파기이자 부산 시민을 무시한 처사”라고 비판했다.



정부는 지난 16일 국무회의에서 산업은행 부산 이전 대신 투자공사 형태의 기관 설립을 추진하겠다고 결정했다. 이에 대해 박 시장은 “동남투자은행도 아닌 동남권투자공사라는 결정은 사탕발림에 불과하다”며 “325만 시민의 오랜 염원을 팽개친 것”이라고 지적했다.



그는 특히 투자공사 방식의 한계를 조목조목 짚었다. 초기 출자와 제한적 사채 중심으로 자금 조달 규모가 산은과 비교가 되지 않고, 간접 조달 위주로 정책자금 지원이 크게 제약된다는 것이다. 또한 기존 금융기관과의 기능 중복, 부실 위험 가능성, 지역 기업 접근성 부족 등을 이유로 “이미 실패했던 정책금융공사의 전철을 밟을 수밖에 없다”고 강조했다.



박 시장은 “밥상은 못 차리겠으니, 떡이나 먹고 떨어지라는 격”이라며 정부 결정을 맹비난했다. 이어 “산업은행 부산 이전은 지역 산업구조 전환과 신산업 육성의 메기 역할을 할 핵심 과제”라며 “투자공사는 산은 이전과 함께 쓸 수 있는 보조수단일 뿐”이라고 못 박았다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



