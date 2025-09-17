시사 전체기사

하루 한 알 먹으면 체중 20% 감소?…비만약 게임체인저 나오나

입력:2025-09-17 11:15
글로벌 제약사들의 경구용 비만약 개발이 한창인 가운데 이르면 올해 안에 미국 식품의약국(FDA)가 승인할 것으로 보이는 비만약 ‘오르포글리프론’(Orforglipron)에 관심이 쏠리고 있다. 일라이릴리사가 개발 중인 이 약은 마운자로나 위고비 같은 피하 주사가 아닌 알약 형태여서 비만약 시장의 ‘게임체인저’가 될 수도 있다는 전망이 나온다.

16일(현지시간) 로이터통신과 영국 일간 더가디언에 따르면 일라이릴리사가 최근 공개한 임상시험에서는 이 약이 하루 한 알로 체중을 최대 20% 줄일 수도 있다는 결과가 나왔다. 성인 3127명 가운데 참가자 5명 중 1명이 이 같은 감량 효과를 봤다고 한다.

임상 참여자들의 체질량지수(BMI)는 모두 30 이상으로 비만 상태였다. 이들은 72주간 하루에 한 번 알약을 먹었다. 최고 용량이 36㎎ 복용자 중 54.6%는 체중이 10% 이상 감소했으며, 36%는 15% 이상, 18.4%는 20% 이상 줄었다. 가장 낮은 용량인 6mg을 매일 복용한 사람들은 평균 7.5%의 감량 효과를 봤다.

오르포글리프론은 기존 주사형태의 비만약처럼 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체를 표적으로 한다. 알약 형태로 개발돼 기존 비만약과는 달리 보관이나 유통, 투여가 더 쉽고 가격도 저렴할 것으로 예상된다. 전문가들은 평균 체중 감량률은 마운자로가 22%, 오르포글리프론은 12%로 효과는 떨어지지만 접근성과 편의성으로 소비자들의 관심을 끌 것으로 보고 있다.

로이터통신은 복수의 월가 애널리스트들을 인용해 이 약이 FDA의 새로운 초고속 심사 프로그램의 혜택을 받으면 1~2개월 이내에도 승인을 받을 수 있다고 보도했다. 통상 FDA의 신약 허가는 신청서를 접수한 이후 약 10개월 정도 걸린다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

