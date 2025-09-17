하루 한 알 먹으면 체중 20% 감소?…비만약 게임체인저 나오나

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 기사 내용과 직접 관련 없습니다. 게티이미지뱅크

일라이릴리사가 개발 중인 이 약은

위고비 같은 피하 주사가 아닌 알약 형태여서

비만약 시장의 ‘게임체인저’가 될 수도 있다는 전망이 나온다.

2024년 10월 17일

편의성으로 소비자들의 관심을 끌 것으로 보고 있다.

복수의 월가 애널리스트들을 인용해 이 약이 FDA의 새로운 초고속 심사 프로그램의 혜택을 받으면 1~2개월 이내에도 승인을 받을 수 있다고 보도했다. 통상 FDA의 신약 허가는 신청서를 접수한 이후 약 10개월 정도 걸린다.