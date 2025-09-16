국내 최초 재창업 전용공간 ‘대전 재도전·혁신캠퍼스’ 개소

16일 열린 대전 '재도전·혁신캠퍼스' 개소식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

대전스타트업파크 본부 2층에 연면적 1187㎡ 규모로 조성됐다. 대전창조경제혁신센터가 위탁 운영을 맡으며 향후 재창업 기업 발굴 및 육성, 상담·교육, 네트워킹 등을 지원한다.

내부에는 재창업 기업을 위한 다목적실, 1인 테이블형 연구석 17석, 상담부스, 영상제작실 등도 마련됐다.

시는 향후 재창업 성공·실패사례 전시 및 데이터베이스 구축, 재창업 교육·컨설팅, 시장 전환 지원을 통한 폐업 방지, 사업화 자금, 선후배 창업자 네트워킹 등을 지원할 예정이다.