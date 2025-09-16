통일교 총재 “17일 특검에 자진출석…사전협의는 없어”

한학자 총재 측 “성실히 조사에 임하겠다”

특검, 매관매직 의혹 관련 함성득 참고인 조사

한학자 통일교 총재. 연합뉴스

특검 관계자는 피의자의 일방적 자진출석 의사와 관련해 “피의자 측에서 알아서 하면 될 일”이라면서도 “만약 자진출석을 하면 조사를 하게 될 가능성이 있다고 본다”고 말했다.

다만 함 원장은 이 회장이 김 여사에게 목걸이 등을 건네는 것은 보지 못했다는 입장인 것으로 알려졌다.