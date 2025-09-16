시사 전체기사

통일교 총재 “17일 특검에 자진출석…사전협의는 없어”

입력:2025-09-16 16:35
한학자 총재 측 “성실히 조사에 임하겠다”
특검, 매관매직 의혹 관련 함성득 참고인 조사

한학자 통일교 총재. 연합뉴스

‘통일교 게이트’ 핵심 피의자인 한학자 통일교 총재가 17일 오전 10시 자진출석해 김건희 특검 조사를 받겠다는 뜻을 밝혔다.

한 총재 측은 16일 오후 언론 공지를 통해 “비록 건강이 완전히 회복되지는 못했지만 특별검사 앞에 약속한 바를 지키고자 하는 마음을 헤아려 주시기 바란다”며 “성실히 조사에 임하겠다”고 전했다.

앞서 특검팀은 한 총재에게 지난 8일·11일·15일 3차례 출석을 요청했지만 한 총재 측은 건강상 이유로 불응했다. 한 총재는 지난 3일 서울아산병원 특실에 입원해 심장 관련 시술을 받았고 산소포화도가 정상 범위를 밑도는 등 상태가 좋지 않다는 이유를 들어 불출석 사유서를 잇달아 제출했다.

이에 특검팀은 전날 정례브리핑에서 매번 조사 직전에 일방적으로 불출석한 한 총재 측과 더는 소환 일정을 조율하지 않을 방침이라고 밝혔다. 이는 한 총재에 대한 체포영장 청구 가능성을 내비친 것으로 풀이됐다.

한 총재의 이날 출석 의사 통보 역시 특검팀과 사전에 조율되지는 않았다. 한 전 총재 측은 “특별검사와의 사전협의가 없었음을 양해바란다”는 입장을 밝혔다.

특검 관계자는 피의자의 일방적 자진출석 의사와 관련해 “피의자 측에서 알아서 하면 될 일”이라면서도 “만약 자진출석을 하면 조사를 하게 될 가능성이 있다고 본다”고 말했다.

한 총재는 2022년 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 6000만원대 그라프 목걸이와 2000만원 상당 샤넬 가방 2개 등을 전달하며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의 등을 받는다.

이날 특검은 16일 함성득 경기대 정치전문대학원장을 참고인 신분으로 소환했다. 함 원장은 2022년 3월 이봉관 서희건설 회장이 김건희 여사를 만난 자리에 동석한 것으로 알려졌다.

특검은 당시 이 회장이 ‘맏사위인 검사 출신 박성근 변호사가 공직에서 일할 기회를 달라’는 청탁과 함께 김 여사에게 반클리프앤아펠 목걸이 등을 선물한 것으로 본다.

다만 함 원장은 이 회장이 김 여사에게 목걸이 등을 건네는 것은 보지 못했다는 입장인 것으로 알려졌다.

차민주 기자 lali@kmib.co.kr

