올해도 대구 퀴어행사 갈등·논란 여전…시민 불편 가중
올해도 대구 퀴어 행사를 놓고 갈등과 논란이 되풀이되고 있다. 행사에 따른 교통 혼잡 등 시민 불편이 고착화되는 모양새다.
16일 대구경찰청과 대구시 등에 따르면 20일 개최 예정인 대구 퀴어 행사를 놓고 또 법정 다툼이 벌어졌다.
앞서 퀴어 행사 측이 중구 대중교통전용지구 왕복 2차선 도로를 모두 사용하겠다고 집회 신고를 하자 대구 중부경찰서가 극심한 교통체증이 우려된다며 1개 차선만 허용(집회 제한 통고 처분)했다. 이에 퀴어 행사 측은 사실상 집회 금지라고 반발하며 법원에 경찰의 제한 통고 처분 집행정지를 신청했다.
이 상황은 지난해에도 똑같이 벌어졌다. 경찰이 대중교통전용지구 2개 차로 중 1개 차로와 인도 일부만 사용할 수 있다고 퀴어 행사 측에 통고하자 법원에 집행정지를 신청했다. 당시 법원은 시민통행권 보장 등을 위해 점용 공간 축소를 통고한 경찰의 조치에 문제가 없다고 판단해 퀴어 행사 측의 옥외집회 제한 통고 집행정지 신청을 기각했다. 이에 퀴어 행사 측은 갑자기 행사장을 반월당으로 변경해 진행했다.
퀴어 행사 반대 측과의 갈등도 재연될 조짐을 보이고 있다. 동성로상인회와 기독교단체 등이 법원에 집회 금지 가처분을 신청했다. 반대 집회도 예고하고 있다. 대중교통전용지구에서 행사가 열린 2019년부터 매년 도로를 차단해 시민 불편과 상권 피해가 심하고 아동·청소년 보호 문제까지 초래하고 있다고 주장하고 있다.
2009년부터 시작된 대구 퀴어 행사는 17년 동안 갈등과 충돌이 반복됐다. 지역 기독교계 등이 대구 중심가에서 퀴어 행사가 열리는 것에 강하게 반발했고 매년 퀴어 행사 장소 인근에서 맞불 집회를 열면서 갈등이 증폭됐다. 2018년에는 동성로 한복판에서 발생한 양측의 충돌이 법정싸움으로 확대되기도 했다. 매년 1000여명의 경찰 병력이 동원돼 공권력 낭비라는 지적도 꾸준히 제기됐다.
2019년부터 충돌을 피한다는 이유로 행사 장소를 대중교통전용지구로 옮겼지만 갈등은 여전했다. 교통체증 등의 피해는 고스란히 시민과 상인의 몫이 됐다. 특히 2023년에는 퀴어 행사의 불법 도로점거 여부를 놓고 대구시와 경찰이 물리적으로 충돌하는 초유의 사태가 벌어지기도 했다.
