포항시 철강 1·3단지, 용한2지구 산업단지 지정 추진
경북 포항시가 지역 철강기업들의 활력 회복을 위한 정책 추진에 속도를 내고 있다.
시는 포스코 국가산업단지 인근 철강1·3단지와 영일만4일반산업단지 경계부 용한2지구에 대한 산업단지 지정을 추진한다고 16일 밝혔다. 산업단지 지정을 통해 기업 지원을 제도적으로 뒷받침하겠다는 방침이다.
최근 미국의 철강·알루미늄 제품 관세 50% 인상과 중국의 저가 공세로 국내 철강업계는 심각한 경영난에 직면해 있다. 포항은 지난 7월 산업통상자원부로부터 ‘산업위기 선제대응지역’으로 최종 지정된 데 이어, K-스틸법 제정을 통한 지원 효과도 기대하고 있다.
철강산업단지 관리공단 자료에 따르면 입주기업의 약 10%가 가동 중단 또는 휴·폐업 상태인 것으로 조사됐다.
앞서 시는 지난 5월 철강3단지 입주기업의 설비 확장 요청을 접수하고 도시계획 심의를 거쳐 건폐율 완화 조치를 선제적으로 시행한 바 있다.
이번 산업단지 지정은 이러한 단기적 대응을 넘어 철강산업 전반에 대한 제도적 지원 기반을 마련하기 위한 것이다.
지정 계획에 따르면 철강 1단지는 일반산업단지로 지정되며, 철강 3단지와 용한2지구는 준산업단지 요건을 충족해 정비계획 수립 및 소유자 의견 청취 절차가 진행된다.
일반산업단지로 지정되면 건축물 증·신축 시 건폐율이 기존 70%에서 80%까지 완화되며, 재산세와 취득세 75% 감면(5년간) 등 세제 혜택이 적용된다. 준산업단지 역시 동일한 수준의 건폐율 완화 혜택을 받을 수 있다.
포항시 관계자는 “산업단지 지정과 지원 조치를 통해 철강산업의 위기 극복을 도모하고, 나아가 자동차·건설 등 국가 핵심 제조업 경쟁력 강화에도 기여하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사