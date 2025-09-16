포항시 철강 1·3단지, 용한2지구 산업단지 지정 추진

기업 지원 대상지 지정계획. 포항시 제공

시는 포스코 국가산업단지 인근 철강1·3단지와 영일만4일반산업단지 경계부 용한2지구에 대한 산업단지 지정을 추진한다고 16일 밝혔다. 산업단지 지정을 통해 기업 지원을 제도적으로 뒷받침하겠다는 방침이다.

