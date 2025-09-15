“오늘부터 필승!” 이재용 장남 지호씨 ‘해군 장교’ 입대
이재용 삼성전자 회장의 장남인 지호씨가 15일 해군 장교로 입대했다.
지호씨는 이날 오후 1시쯤 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 제3정문 위병소를 검은색 미니밴을 타고 통과했다.
지호씨는 위병소에서 수십미터 떨어진 곳에서 신분 확인 절차를 밟은 뒤 위병소를 곧바로 통과한 것으로 알려졌다. 이는 현장 질서 유지 및 안전 확보를 위한 조치로 풀이된다. 지호씨 입영이 알려지면서 진해기지사령부 정문 앞에는 취재진과 시민 수십여명이 모이기도 했다.
짧은 머리를 한 지호씨는 검은색 반팔 티와 청바지, 검은색 운동화를 착용하고 가방을 맨 채 입영식에 참석했다. 그는 입영식에서 동기들과 함께 늠름한 표정으로 경례를 하기도 했다.
이날 지호씨의 입영식에는 모친인 임세령 대상홀딩스 부회장과 여동생 원주씨가 함께 간 것으로 알려졌다.
이 회장은 이혼한 임 부회장 사이에서 지호씨와 원주씨 1남 1녀를 뒀다. 이 회장은 이날 함께 하지 않은 것으로 드러났다. 지호씨는 2000년 미국에서 태어났지만 미국 시민권을 포기하고 대한민국 해군 장교로 복무하기 위해 입대했다.
그는 입대 후 경남 진해 해군사관학교에서 훈련을 받고 오는 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 복무 기간은 교육 훈련 기간을 포함해 총 39개월이다.
삼성전자는 지난 10일 지호씨가 이날 139기 해군 사관후보생으로 입대한다고 밝혔다. 삼성전자는 “지호 씨는 국방의 의무를 이행하기 위해 미국 국적을 포기했으며 39개월(교육훈련 기간 포함)간 복무할 계획”이라고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사