부산시, 고리원전 현안 점검…원자력 안전 대책위 개최
사용 후 핵연료 저장 예정지 확인
시민 안전 최우선, 정부·전문가와 협력
부산시가 원자력 안전 관리 강화를 위해 고리원전 현안을 직접 점검했다.
부산시는 15일 오후 고리원자력본부에서 ‘2025년 제2차 원자력 안전 대책위원회’ 현장회의를 열고 주요 안전 현안을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에는 분야별 전문가와 교수, 시민 대표 등 위원회 위원과 관계자들이 참석했다. 참석자들은 고리1호기 해체 현장, 고리 2·3·4호기 운영 현황, 사용후핵연료 건식 저장시설 설치 예정지를 둘러보고 안전 대책을 점검했다.
고리1호기는 2017년 영구 정지 이후 올해 6월 최종 해체 승인을 받아 국내 최초로 본격 해체 절차에 돌입했다. 고리 2·3·4호기는 계속 운전 여부를 두고 절차가 진행 중이며, 사용후핵연료 관리 대책도 병행 추진되고 있다.
위원회는 이번 현장회의를 계기로 시민 안전을 최우선으로 하는 원전 안전 협력 체계를 강화하고, 현장 중심의 점검과 시민 의견 수렴을 통해 정책 보완에 나서기로 했다. 회의에서 수렴된 의견은 정부와 관계 기관에 건의해 향후 원전 정책과 제도 개선에 반영할 계획이다.
김기환 시 시민안전실장은 “정부의 원자력 안전 정책 기조에 발맞춰 고리 원전 현안에 대응하고, 한수원·전문가들과 협력해 지역 주민 신뢰를 높이겠다”고 말했다.
