사상 최고치 달리는 코스피

입력:2025-09-15 16:11
코스피 사상 최고치를 기록한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 종가 지수가 3407.31로 표시되고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

