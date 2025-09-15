산재 사망에 칼 빼든 정부…반복되면 ‘과징금·등록말소’

정부가 산업재해로 인한 사망사고 문제를 개선하기 위해

지속하는 건설사에 대해서는 등록 말소를 요청하거나,

종합대책에 따르면 정부는 사망사고 등 중대재해가 반복적으로 발생한 건설사에 대해서는 등록말소를 요청할 규정을 신설한다. 최근 3년간 영업정지 처분을 두 차례 받은 후 다시 영업정지 요청 사유가 발생하면 등록말소 요청 대상이 된다. 등록말소 처분이 되면 해당 건설사는 신규사업, 수주, 하도급 등 모든 영업활동이 중단된다.

또 정부는 중대재해 리스크가 대출금리나 한도, 보험료 등에 반영되도록 금융권 자체 여신심사 기준과 대출 약정 등을 개편하고 분양보증이나 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보증 취급 시 안전도 평가를 도입해 심사를 강화한다.