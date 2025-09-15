인천도시공사, 강릉에 500㎖ 생수 12만병 긴급 지원

인천도시공사가 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원도 강릉시민들을 위해 500㎖ 생수 총 12만병을 긴급 지원했다. iH 제공

이번 지원은 가뭄 장기화로 생활용수 확보에 어려움을 겪는 강릉지역의 가뭄 극복을 위해 사용될 예정이다. 대용량(2ℓ) 생수 대신 부족한 500㎖ 용량으로 집중 지원했다.

iH는 사회공헌 추진전략 중 하나인 ‘상생협력 강화’를 바탕으로 각종 재난 피해 지역에 성금과 구호 물품을 지원하고 있는 등 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있다.

iH는 앞서

산불 피해 지역에 1000만원을 기부한 바 있다. 7월에는 노·사 합동으로 호우 피해를 입은 지역의 조속한 복구를 위한 자원봉사 활동도 진행했다.

류윤기

사장은 “이번 기부가 강릉 시민들의 생활 안정에 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역 간 협력을 강화해 재난을 극복하는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.