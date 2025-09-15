한국-아랍소사이어티, 글로벌외교안보포럼과 세미나 개최

‘왜 우리의 미래가 중동에 있는가’ 주제로 열려

한국-아랍소사이어티 제공

(재)한국-아랍소사이어티는 외교부 후원으로 국회 글로벌외교안보포럼과 함께 지난 11일 국회 의원회관 제1소회의실에서 ‘왜 우리의 미래가 중동에 있는가?’를 주제로 세미나를 개최했다. 이번 세미나에서는 AI·수소·방산 등 미래 산업 분야에서의 한-중동 협력 방안을 논의했으며, 국회의원, 주한 아랍 외교단, 기업 관계자, 학생 등 약 100여명이 참석했다.

한국-아랍소사이어티 제공