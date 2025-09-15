평택시, ‘K-수소경제’ 거점 발판 마련?…울진군과 ‘수소 동맹’
경기도 평택시는 15일 경북 울진군과 ‘수소경제 혁신 선도 상호 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.
양 지자체가 보유한 수소 산업 기반 시설과 기술력을 바탕으로 국가 수소 특화단지 조성에 상호협력할 뿐만 아니라 수소 생산부터 활용까지 전주기 산업 생태계를 공동으로 구축하겠다는 구상에서다.
협약에 따라 양 지자체는 수소특화단지 조성 협력, 청정·친환경 에너지 자원을 활용한 수소 신산업 육성, 수소 전주기 산업 공동개발, 기업 유치 및 투자 촉진, 인재 양성 협력, 수전해 기술활용 청정수소 생산·유통 사업화 등을 함께 추진하기로 했다.
이를 통해 평택시는 ‘경기 평택 청정수소 생산·공급허브 특화단지’ 조성에 박차를 가해 수도권 수소경제의 중심지로 도약한다는 계획이다.
세부적으로는 아산국가산업단지 원정지구와 브레인시티산업단지 일원 약 59만평 부지에 오는 2033년까지 총 3조3899억원을 투입해 대규모 수소 생산·공급 기반 시설을 구축한다.
울진군은 국내 최대 원자력발전 단지인 한울원자력본부를 보유한 에너지 중심도시로, 원자력발전으로 생산된 전력을 수전해(물·전기분해) 공정에 활용해 청정수소를 생산한다는 계획이다.
평택시는 평택시 청정수소 실증화 센터의 수전해 기술개발 및 사업화 지원 역량과 울진군의 청정수소 생산 역량이 결합되면 상당한 시너지 효과가 기대된다고 설명했다.
협약식에는 정장선 시장과 손병복 군수를 비롯해 양 지자체 관계자, 미코파워, 한국청정수소진흥연구원, 평택도시공사 등 수소 산업 관련 기업과 기관 관계자 20여 명이 참석했다.
정장선 시장은 “평택시는 수도권 최대 산업도시로서 수소 수요처와 활용 기반 시설을 갖추고 있고, 울진군은 원전을 활용한 청정수소 생산의 최적지”라며 “이번 협약을 계기로 실질적인 기술 교류와 공동사업을 추진해 2030년 국가 수소경제 선도 도시로 자리매김하겠다”고 강조했다.
평택=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사