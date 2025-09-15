평택시, ‘K-수소경제’ 거점 발판 마련?…울진군과 ‘수소 동맹’

경기도 평택시는 15일 경북 울진군과 ‘수소경제 혁신 선도 상호 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

울진군은 국내 최대 원자력발전 단지인 한울원자력본부를 보유한 에너지 중심도시로, 원자력발전으로 생산된 전력을 수전해(물·전기분해) 공정에 활용해 청정수소를 생산한다는 계획이다.

평택시는 평택시 청정수소 실증화 센터의 수전해 기술개발 및 사업화 지원 역량과 울진군의 청정수소 생산 역량이 결합되면 상당한 시너지 효과가 기대된다고 설명했다.