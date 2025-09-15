“새로운 영감 얻길”…KAIST 정기 후원한 부부, 무궁화 1000주 기부

이광형 KAIST 총장, 고남경, 오해영(오른쪽부터) 기부자. KAIST 제공

한국과학기술원(KAIST)에 매달 정기기부를 이어 온

무궁화 1000주를 추가로 기부했다.

무궁화는 대전 본원에 약 700주, 서울·문지 캠퍼스에 약 300주가 심어질 계획이다.

오해영·고남경 부부는 KAIST와 직접적인 인연은 없지만 과학기술 발전의 중요성에 공감해 2022년부터 매월 정기 기부를 이어오고 있는 후원자다.

오해영씨는 “나라꽃 무궁화 식재라는 뜻깊은 행사에 함께할 수 있어 기쁘다”며 “KAIST가 무궁화처럼 꿋꿋하고 끊임없이 피어나는 대학으로 성장하길 바란다”고 소감을 전했다.