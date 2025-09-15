크래프톤, ‘딩컴’ 닌텐도 스위치 출시 확정 및 사전 판매 시작

크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 ‘딩컴(Dinkum)’의 닌텐도 스위치 출시를 공식 발표했다.

이번 소식은 지난 12일 열린 닌텐도의 온라인 쇼케이스 ‘닌텐도 다이렉트(Nintendo Direct)’를 통해 전 세계에 공개됐다. 일본·미국·유럽 행사를 통해 동시 발표됐다.