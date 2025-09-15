NHN, ‘프로젝트 STAR’ 타이틀명 ‘최애의 아이 Puzzle Star’로

엔에이치엔은 ‘프로젝트 STAR’로 알려졌던 ‘최애의 아이’ 지식재산권(IP) 기반 퍼즐 게임의 정식 타이틀을 ‘최애의 아이 Puzzle Star’로 확정했다고 15일 밝혔다.

이 게임은 일본 인기 TV 애니메이션 최애의 아이 기반으로 제작되는 첫 공식 게임이다. 일본 내 퍼블리싱은 지식재산권(IP) 제공사인 카도카와가 담당한다. 일본을 제외한 모든 글로벌 국가의 퍼블리싱 및 개발은 NHN이 진행 중이다. 게임은 TV 애니메이션 3기의 방영 일정에 맞춰 2026년 출시할 계획이다.최애의 아이 Puzzle Star는 지난 14일 일본 사이타마현 도코로자와 사쿠라타운에서 열린 최애의 아이 써머 페스티벌 현장에서 처음 공개됐다.최애의 아이는 아카사카 아카와 요코야리 멘고의 인기 만화를 원작으로 한다. 2023~2024년 TV 애니메이션을 통해 인기리에 방영됐다. 연예계의 빛과 그림자를 사실적으로 그려낸 스토리와 매력적인 캐릭터가 특징이다. 2026년에는 TV 애니메이션 3기 방영이 확정됐다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr