경주시 ‘작은 결혼식’ 최대 350만원 지원…합리적 혼인문화 확산
경북 경주시가 고비용 결혼문화에 따른 시민 부담을 줄이고 의미 있는 혼인문화 확산을 위해 ‘작은 결혼식’ 지원 사업을 적극 추진하고 있다.
시는 지난 14일 국제문화교류관에서 ‘큰 행복 품은 작은 결혼식’을 열고 예비부부에게 소규모 예식을 지원했다고 밝혔다. 이번 결혼식의 주인공 부부는 하객들의 축복을 받으며 특별한 시간을 가졌다.
작은 결혼식 지원 사업은 2019년부터 운영돼 현재까지 총 22쌍의 부부가 참여했다.
지원 범위는 웨딩세팅, 예복, 헤어·메이크업, 웨딩 촬영 등 결혼 준비 전반에 걸쳐 최대 350만원이 제공된다. 하객 수는 100명 이내로 제한해 소규모·실속형 예식을 지향한다.
시는 시에 주소를 둔 예비부부를 대상으로 작은 결혼식 지원 대상을 모집 중이다. 신청은 시 홈페이지에서 신청서를 내려받아 이메일(ingu2770@korea.kr)로 제출하면 된다.
자세한 사항은 경주시 저출생대책과로 문의하면 된다.
주낙영 경주시장은 “작은 결혼식 지원은 단순한 예식 지원을 넘어 행복한 가정과 출산·양육으로 이어지는 기반을 마련하는 의미 있는 정책”이라며,“앞으로도 시민들이 부담 없이 뜻깊은 결혼을 실천할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
