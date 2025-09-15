새 감염병 오면 ‘백신 맞겠다’ 10명 중 4명…절반은 ‘주저’

지난 2021년 7월 30일 오후 코로나19 서울시 동작구 예방접종센터가 마련된 동작구민체육센터에서 의료진이 백신을 접종하고 있다. 연합뉴스

“아마도 접종할 것”이라는 응답은 43.7%였지만, 나머지 19.6%는 “접종하지 않겠다”거나 “잘 모르겠다”고 답했다. 국민 절반 이상이 접종을 망설이거나 거부 의사를 보인 셈이다.