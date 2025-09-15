레인보우커뮤니케이션, ‘대한민국 공공PR 대상’에서 3관왕

레인보우커뮤니케이션 제공

농림축산식품부, 농림수산식품교육문화정보원과 함께 추진한 ‘농업농촌 가치 확산 캠페인’으로 대상을 받았다.

이 밖에도 강원랜드와 함께한 ‘강원랜드 지역 상생 캠페인’으로 공공기관 부문 최우수상을 수상했으며, 보건복지부와 진행한 ‘너는 나의 애너지 감탄생활’로 공공 위기관리 커뮤니케이션 부문 우수상도 거머쥐었다.

‘대한민국 공공PR 대상’은 공공PR 우수 사례를 발굴·공유하기 위해 만들어진 상이다. 지난 2015년부터 지방자치단체를 대상으로 진행되다가 올해부턴

정부 부처와 공공기관, 일반기업으로 시상 범위를 확대했다.

대표는 “고객사와 협력해 전략적인 공공 커뮤니케이션으로 국민과의 공감과 소통을 이끌고, 사회·경제적 가치 창출을 위해 끊임없이 노력해온 결실”이라면서 “앞으로도 자유롭고 창의적인 조직문화를 바탕으로 공공 커뮤니케이션 분야를 대표하는 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.