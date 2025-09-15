낙하 사고 막는다…고용노동부 천안지청 특별대책 추진

고용노동부 천안지청이 중·소규모 건설현장을 대상으로 특별대책을 추진한다고 15일 밝혔다.

지난 4일 건설 관련 전문기관들과 간담회를 가진 천안지청은 민간기관들과 함께 건설현장 낙하 사고율을 낮추는데 행정력을 집중하기로 했다.

건설산재지도과장·근로감독관 등으로 구성되는

사고 예방을 위해

자율개선을 유도하고, 특별관리 및 안전일터 신고센터 관련 업무를 전담하게 된다.

또 안전보건공단·건설지도기관과 함께 낙하사고 관련 조치를 취하지 않는 건설현장, 낙하 위험상황이 신고되는 곳에 즉시 출동해 현장점검을 실시한다.

자율개선기회를 부여했음에도 고질적·반복적으로 예방조치를 취하지 않는 불량 건설현장은 감독을 통해 사법조치를 하는 등 엄중 조치할 예정이다.

건설현장을 모두 방문하는 방법만으로는 한계가 있는 만큼 지역 내 건설관련협의체와 건설현장, 민간지도기관 등과 함께 떨어짐 사고 예방 현수막도 게시하기로 했다.

안전난간과 안전대, 개구부 덮개 등 기본적인 안전수칙만 준수하면 낙하사고를 충분히 막을 수 있다”며 “그럼에도 불구하고 낙하사고가 지속적으로 발생하는 일은 기업 최고경영책임자뿐 아니라 안전을 업으로 하는 사람들 모두가 부끄러워해야 할 일”이라고 지적했다.