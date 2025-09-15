윤도현 밴드와 트롯 가수 장윤정·김다현…“의성에서 만나요”
경북 의성군, 26∼28일까지 구봉공원 일원에서 ‘제8회 의성슈퍼푸드마늘축제’ 개최
경북 의성군은 오는 26일부터 28일까지 3일간 의성읍 남대천 구봉공원 일원에서 ‘제8회 의성슈퍼푸드마늘축제’를 개최한다고 15일 밝혔다.
군은 올해는 ‘슈퍼푸드의 힘, 건강한 의성’을 슬로건으로 내 걸고 의성 슈퍼푸드를 주제로 한 공연과 체험, 먹거리를 통해 건강과 즐거움을 함께 누릴 수 있는 축제로 준비했다.
축제 첫날 개막식 퍼포먼스 ‘50인의 의성군민 난타대 공연’을 시작으로 사흘간 다채로운 무대 공연과 체험 행사가 이어진다.
무대 프로그램에는 국내 최정상 밴드 YB(윤도현 밴드)와 트로트 가수 장윤정과 김다현 등이 출연해 열기를 더한다. 또 첫째 날 공연 이후에는 1000대 규모의 드론 미디어쇼가 밤하늘을 수놓으며 관람객들에게 잊지 못할 장면을 선사할 예정이다.
지역민이 주인공이 되는 프로그램도 준비됐다. 의성마늘과 농특산물을 활용해 실력을 겨루는 ‘슈퍼푸드 요리경연대회’, 군민의 끼와 열정을 뽐내는 ‘의성 슈퍼스타 선발대회’, 지역 예술인들이 무대 ‘지역예술인 한마당’은 주민과 관광객이 함께 어울리는 소통의 현장이 될 것으로 기대된다.
체험과 먹거리 공간도 풍성하다. 친환경 나무놀이터, 레트로 오락실 체험, 마늘 인 더 오징어게임, 슈퍼푸드 전시관, 플리마켓 등 남녀노소가 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 준비됐다.
축제 둘째 날엔 의성종합운동장에서 5㎞, 10㎞ 코스로 운영되는 ‘제1회 의성마늘마라톤대회’도 열려 축제 열기를 더한다.
추석을 맞아 귀향객 등을 위한 지역 농특산물 판매 부스와 마늘 직거래장터, 20여 동 규모의 대형 먹거리 장터도 운영돼 의성의 맛과 정을 직접 체험할 수 있다.
김주수 의성군수는 “의성마늘은 세계적으로 주목받는 슈퍼푸드”라며 “올해 축제는 먹고, 보고, 즐기는 다양한 프로그램이 가득해 군민과 관광객 모두가 건강과 활력을 얻는 특별한 기회가 되길 바란다”고 말했다.
의성=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
