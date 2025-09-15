일신건영, 10월 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’ 분양… ‘국평’ 단일 1541가구
일신건영이 오는 10월 충남 천안 서북구 부대동 일원 부대2지구에 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’를 분양할 예정이다.
천안 휴먼빌 퍼스트시티는 지하 3층~지상 33층, 12개 동, 전용면적 84㎡, 총 1541가구 규모로 지어진다. ‘국민평형’ 전용 84㎡ 단일 평형으로 공급되며 타입별 가구 수는 84㎡A 310가구, 84㎡B 275가구, 84㎡C 335가구, 84㎡D 621가구다.
단지 일대는 성성지구·업성지구·부성지구 등과 함께 성성호수공원을 중심으로 2만5000여 가구 규모의 신흥 주거타운을 조성하는 곳으로 천안의 새로운 중심 주거지로 주목받고 있다.
단지 앞에 초등학교가 신설될 예정이며 부성중·오성고 등 초·중·고 학군이 연결될 전망이다. 인근 성성지구 및 불당동의 학원가도 있다.
교통여건은 삼성대로와 맞닿아 삼성전자 천안캠퍼스 및 천안제3일반산업단지 등도 빠르게 이동할 수 있다. 삼성대로와 이어지는 번영로 이용도 쉽다. 천안IC도 빠르게 이용할 수 있어 경부고속도로, 당진~청주 고속도로 등을 통한 광역 이동 여건도 우수하다. 1호선 부성역(2029년 개통예정)도 가까우며 이를 통해 GTX-C노선 연장계획 검토 중인 천안역도 빠르게 이동할 수 있다.
KTX천안아산역을 비롯해 천안고속터미널, 신세계백화점, 코스트코, 이마트, 천안시청, 천안종합운동장 등 다양한 인프라도 편리하게 이용할 수 있다.
천안 휴먼빌 퍼스트시티는 천안에 처음 공급되는 일신건영 휴먼빌 브랜드 단지다. 일신건영은 천안 휴먼빌 퍼스트시티에 다양한 특화 설계를 적용한다는 계획이다.
84A㎡는 다이닝 공간과 대형 주방 구조 등이 적용된 주방특화 타입으로 설계됐으며, 84B㎡는 벽체 선택을 통해 거실과 바로 옆 침실을 확장해서 사용할 수 있는 거실특화 타입으로 선보인다. 84C㎡는 세대 곳곳에 대형 주방 팬트리, 드레스룸, 현관수납 등이 적용된 수납특화 구조로 지어지며, 84D㎡는 3면 발코니를 활용하여 30평대에서 40평대의 공간감과 침실 4개 구성으로 특화했다.
커뮤니티 시설은 지하2~3층 2개 층 규모로 조성되며 지하 2층에는 고급 로비 공간을 시작으로 라운지 및 다이닝이 마련돼있고, 연령대별로 마음껏 뛰어놀 수 있는 키즈존도 들어선다. 운동뿐 아니라 다목적 공간으로 사용 가능한 체육관과 스터디룸, 오픈도서관 등도 있다.
지하 3층에는 천안 최고 수준의 사양을 갖춘 피트니스 클럽(GX룸 포함)이 들어선다. 커뮤니티 내 가든(중정)과 마주해 실내에서도 자연을 만끽하며 운동을 즐길 수 있도록 했다. 스크린골프 시설이 완비된 골프존, 라커룸, 샤워시설을 비롯해 미팅룸, 취미룸도 함께 조성된다.
견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 1628에 들어서며 10월 개관 예정이다.
