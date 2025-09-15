현대건설, 이라크서 4조3900억대 해수처리 플랜트 공사 수주
현대건설은 14일(현지시간) 이라크 총리실에서 32억7700억달러(약 4조3900억원) 규모의 해수 공급시설(WIP) 프로젝트에 관한 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
WIP 프로젝트는 현대건설이 이라크 수도 바그다드에서 동남쪽으로 약 500㎞ 떨어진 코르 알 주바이르 항구 인근에 하루 500만배럴 용량의 용수 생산이 가능한 해수 처리 플랜트를 건설하는 공사다.
생산된 용수는 이라크 대표 유전의 원유 증산에 투입될 예정이다. 국가 수입 90% 이상을 원유 수출에 의존하는 이라크는 현재 하루 420만배럴인 원유 생산량을 2030년 800만배럴까지 증산하고자 WIP를 포함한 여러 정책사업을 펴고 있다.
현대건설은 이라크에서 1978년 바스라 하수도 1단계 공사를 시작으로 약 90억달러 규모 국가 주요 시설 건설공사 40건에 참여했다. WIP는 2023년 현대건설이 준공한 카르발라 정유공장(60억4천만달러) 이후 최대 규모다.
현대건설 관계자는 “전쟁과 코로나 등 불확실성에도 이라크에서 주요 국책공사를 수행하며 경제성장에 기여한 현대건설에 대한 굳건한 신뢰감이 이번 수주의 주된 요인”이라며 “앞으로도 이라크에서 정유공장·전력시설·주택 등 다양한 분야의 수주를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
