시사 전체기사

“게임처럼 평면·옵션 조합” DL이앤씨, 아크로 드 서초에 ‘디버추얼’ 적용

입력:2025-09-15 10:57
공유하기
글자 크기 조정
DL이앤씨의 디버추얼로 구현한 '아크로 드 서초' 침실. DL이앤씨 제공

DL이앤씨는 가상 공간에서 주택 평면과 옵션 상품을 실시간 확인할 수 있는 ‘디버추얼(D-Virtual)’서비스를 지속 확대해 분양 현장에 적용 중이라고 15일 밝혔다.

디버추얼은 DL이앤씨가 2022년 국내 건설 업계 최초로 자체 개발해 도입한 실시간 가상 시뮬레이션(VR)이다. 기존에는 주택전시관에 조성된 타입과 옵션 상품 외에 직접 눈으로 확인이 어려웠지만, 디버추얼은 실물이 마련되지 않은 평면과 옵션을 실시간으로 보여줘 고객의 이해를 돕는다.

DL이앤씨는 현재 디버추얼을 자사 주택 브랜드인 ‘아크로’와 ‘e편한세상’ 분양 현장에 도입 중이다. 적용 초기 6개 평면과 30여개 옵션이었는데, 최근 20여개 평면에서 60여개 옵션으로 서비스 범위를 넓혔다. DL이앤씨는 다음 달 서울 서초구에 분양 예정인 ‘아크로 드 서초'에서 100개 이상의 평면과 3개의 인테리어 스타일, 60여개의 옵션까지 서비스를 대폭 확대할 예정이다.

권중혁 기자 green@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조국 “정치는 계산이 아니라 책임…피해자 치유 최우선”
‘골든타임 33분’에도…이재석 경사 사망 전 드론 영상 보니
시작 52초 만에 득점… 손흥민, 美리그 2호골
택지개발 발목 잡는 맹꽁이… 강제 이주 쉬워진다
일본은 편의점·한국은 카페… 빵값 여기서 갈렸다
혐중 구호 사라진 명동… 상인들 “이제야 살 것 같다” 안도
“요리사 고증 공들여… 첫 작품 겁없는 실험들이 통했죠”
트럼프 “외국 기업, 미국 투자하는 데 겁주고 싶지 않다”…한국 반발에 놀랐나
국민일보 신문구독