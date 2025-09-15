“AI, 항공 상담 판 바꾼다”…맞춤 서비스 경쟁 가열

생성형 인공지능(AI)으로 그린 이미지

불과 몇 년 전만 해도 항공 상담은 전화 연결이나 현장 창구 중심으로 이뤄졌다. 하지만 코로나19 이후 비대면 수요가 늘고, 외국인 관광객 증가로 다국어 상담 서비스에 대한 필요성이 커지면서 항공업계는

치앙마이·알마티 등 신규 노선을 증편하면서

외국인 승객이 지난해 대비 80% 급증했는데, 관련 문의를 담당하기 위해 지난해 11월 AI 상담사 ‘알프’를 투입했다.

김포국제공항에 서 있는 이스타항공의 11호기. 연합뉴스

대한항공 AI챗봇 '대한이'. 대한항공 제공

대한항공은 향후 생성형 AI를 접목시켜 복잡한 개인 맞춤 상담까지 가능하도록 고도화할 계획이다.

올해 1~7월 상담 건수는 28만건 이상으로 전년 대비 202% 폭증했고, 같은 기간 고객센터의 전화 문의는 18% 줄었다. AI가 상담의 상당 부분을 흡수하고 있음을 보여주는 수치다.

제주항공의 AI 챗봇인 '하이제코'. 제주항공 제공