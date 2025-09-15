레고랜드, ‘몬스터 캐슬’ 시즌 특별 할인권 2종 출시
레고랜드 코리아 리조트가 가을 페스티벌 ‘몬스터 캐슬’ 시즌을 맞아 특별한 혜택을 담은 가을 시즌 패스와 몬스터 패밀리 패키지 2종을 15일부터 판매한다.
레고랜드의 가을과 겨울을 만끽할 수 있는 ‘몬스터 캐슬’ 가을 시즌 패스는 11월 9일까지 한정 판매된다. 10월 4일과 11일을 제외한 9월 20일부터 12월 31일까지 사용할 수 있다.
가족 단위 방문객들에게는 ‘몬스터 패밀리 패키지’가 제격이다. 레고랜드의 먹거리와 즐길 거리를 최대 33% 할인된 요금으로 즐길 수 있는 몬스터 패밀리 패키지는 2인권과 3인권 2종으로 출시됐다. 성인 1명과 어린이 1명 구성의 2인권과 성인 2명과 어린이 1명으로 구성된 3인권 중 선택할 수 있다. 구입 시 레고랜드 내 위치한 브릭 스트릿 카페, 브릭 파티 카페, 시티 스낵에서 몬스터 머핀, 마녀 에이드, 고스트 코코아 등 시즌 분위기가 물씬 풍기는 신메뉴가 제공된다. 몬스터 패밀리 패키지는 11월 15일까지 구매할 수 있으며, 9월 20일부터 11월 16일까지 이용할 수 있다.
레고랜드에는 9월 20일 가을 페스티벌 ‘몬스터 캐슬’ 시즌의 막이 오른다. 몬스터 캐슬은 호박 해골들이 사는 성을 테마로 다양한 포토존과 몬스터와의 ‘밋 앤 그릿’ 행사를 선보인다. 또 ‘브릭 오얼 트릿’ 이벤트를 통해 파크 곳곳에서 사탕 선물을 모을 수 있다. K팝 콘셉트의 메인 공연 ‘V.I.M 몬스티벌’을 비롯해 다채로운 공연과 마술쇼, 레고 창작 프로그램이 진행된다. 새로운 ‘몬스터 메뉴’ 6종도 판매된다.
가을 시즌 패스와 몬스터 패밀리 패키지 2종은 레고랜드 코리아 공식 홈페이지에서 구매할 수 있으며, ‘몬스터 캐슬’ 시즌에 대한 다양한 이벤트 정보도 확인할 수 있다.
