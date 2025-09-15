시사 전체기사

레고랜드, ‘몬스터 캐슬’ 시즌 특별 할인권 2종 출시

입력:2025-09-15 09:33
공유하기
글자 크기 조정

레고랜드 코리아 리조트가 가을 페스티벌 ‘몬스터 캐슬’ 시즌을 맞아 특별한 혜택을 담은 가을 시즌 패스와 몬스터 패밀리 패키지 2종을 15일부터 판매한다.

레고랜드의 가을과 겨울을 만끽할 수 있는 ‘몬스터 캐슬’ 가을 시즌 패스는 11월 9일까지 한정 판매된다. 10월 4일과 11일을 제외한 9월 20일부터 12월 31일까지 사용할 수 있다.

가족 단위 방문객들에게는 ‘몬스터 패밀리 패키지’가 제격이다. 레고랜드의 먹거리와 즐길 거리를 최대 33% 할인된 요금으로 즐길 수 있는 몬스터 패밀리 패키지는 2인권과 3인권 2종으로 출시됐다. 성인 1명과 어린이 1명 구성의 2인권과 성인 2명과 어린이 1명으로 구성된 3인권 중 선택할 수 있다. 구입 시 레고랜드 내 위치한 브릭 스트릿 카페, 브릭 파티 카페, 시티 스낵에서 몬스터 머핀, 마녀 에이드, 고스트 코코아 등 시즌 분위기가 물씬 풍기는 신메뉴가 제공된다. 몬스터 패밀리 패키지는 11월 15일까지 구매할 수 있으며, 9월 20일부터 11월 16일까지 이용할 수 있다.

레고랜드에는 9월 20일 가을 페스티벌 ‘몬스터 캐슬’ 시즌의 막이 오른다. 몬스터 캐슬은 호박 해골들이 사는 성을 테마로 다양한 포토존과 몬스터와의 ‘밋 앤 그릿’ 행사를 선보인다. 또 ‘브릭 오얼 트릿’ 이벤트를 통해 파크 곳곳에서 사탕 선물을 모을 수 있다. K팝 콘셉트의 메인 공연 ‘V.I.M 몬스티벌’을 비롯해 다채로운 공연과 마술쇼, 레고 창작 프로그램이 진행된다. 새로운 ‘몬스터 메뉴’ 6종도 판매된다.

가을 시즌 패스와 몬스터 패밀리 패키지 2종은 레고랜드 코리아 공식 홈페이지에서 구매할 수 있으며, ‘몬스터 캐슬’ 시즌에 대한 다양한 이벤트 정보도 확인할 수 있다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘골든타임 33분’에도…이재석 경사 사망 전 드론 영상 보니
혐중 구호 사라진 명동… 상인들 “이제야 살 것 같다” 안도
“요리사 고증 공들여… 첫 작품 겁없는 실험들이 통했죠”
트럼프 “외국 기업, 미국 투자하는 데 겁주고 싶지 않다”…한국 반발에 놀랐나
美 포린폴리시 “현대차 단속은 브레인 유출…자책골 넣은 것”
손발 결박·침대엔 곰팡이… 美, 구금사태에 첫 유감 표명
‘과일·채소 왜 비싼가 했더니…’ 농산물값 절반이 유통비
故이재석 ‘진정한 영웅’… 中 추모 물결
국민일보 신문구독