EU, 100% 전기차 전환에 브레이크?… 현대차·기아엔 악재

15일 외신 등에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 12일(현지시간) 소셜미디어 엑스에 “우리는 탈탄소화와 기술 중립을 결합할 것”이라고 적었다. 벨기에 브뤼셀에서 열린 ‘제3차 자동차 산업 전략대화’가 끝난 직후였다. 업계에선 그가 언급한 ‘기술 중립’이 자동차 산업의 탈탄소화 과정에서 전기차만 고집하지 않고 다른 해법을 검토하겠다는 의미로 해석한다. 집행위는 내년으로 예정됐던 자동차 탄소 감축 계획 중간 점검 일정도 올해 말로 앞당기기로 했다.

EU가 100% 전기차 전환의 속도 조절 가능성을 내비친 건 유럽 완성차업체와 부품 단체가 이를 강력하게 요구하고 있기 때문이다. 유럽자동차제조협회(ACEA)와 자동차부품협회(CLEPA)는 최근 집행위에 “2035년 내연기관차 판매 금지 방침은 현실적이지 않다”는 내용의 서한을 보냈다. 중국에 몰린 전기차 공급망과 미국의 무역 장벽도 과거와 달라진 난관으로 지목했다. 그러면서 탄소배출 저감 기술 활용이나 합성연료

도입 등을 대안으로 제시했다.