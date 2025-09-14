‘멍 때리기’ 잦아졌다면? 하루 15분 ‘이것’ 해야

제주 서귀포시 안덕면 덕수리 카페 마노르블랑을 찾은 관광객들이 지난 6월 12일 수국이 만개한 정원을 산책하고 있다. 연합뉴스

집중력 현저히 떨어진 것을 느꼈다는 것. 박씨는 “도파민 중독 탓인지 계속 휴대전화를 찾게 되고 업무 중에도 집중이 잘 안 돼 오히려 잠이 오기도 한다”고 말했다.

두 그룹에서는 모두 동일한 인지 기능 향상 효과가 나타났다. 버먼 교수는 “뇌가 회복되는 것은 근본적으로 자연의 자극을 처리하는 방식을 통해서였다”고 말했다.

‘부드러운 매혹’(softly fascinating)을 통해 지친 뇌를 회복시킨다고. 예컨대 뉴욕 타임스스퀘어의 화려한 전광판들은 뇌의 주의력을 뺏지만, 숲속의 나뭇잎이나 폭포 등 자연 경관은 뇌를 편안하게 하면서 주의력을 회복시켜줘 결과적으로 집중력을 끌어올려준다.

국민일보DB