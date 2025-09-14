배경훈 “2030년까지 GPU 20만장 확보… 세계가 K-AI 선택하도록”

배 장관, 취임 50일 기자간담회

“AI 통해 성장잠재력 3% 회복”

“정보보호 체계 대전환 준비 중”

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 12일 서울 광호문에서 열린 기자간담회에서 '과학기술 인공지능 정책 청사진'을 발표하고 있다. 과학기술정보통신부 제공

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 2030년까지 인공지능(AI) 개발에 필수적인 그래픽처리장치(GPU) 20만장을 확보하겠다고 밝혔다. 또 세계 최고 수준의 거대언어모델(LLM)을 ‘무조건’ 개발해 세계가 미국

·중국의 AI가 아닌 한국의 AI를 선택하도록 만들겠다는 포부도 드러냈다.