부산서 세계 최대 탄화규소 학술대회 개막
16개국 240개 전시관·500편 연구 성과 발표
부산시가 14일부터 19일까지 6일간 벡스코에서 세계 최대·최고 권위의 탄화규소(SiC) 반도체 학술대회인 ‘제22회 국제탄화규소학술대회(ICSCRM 2025)’를 개최한다.
이번 학술대회에는 세계 16개국 기업이 참여해 240여개 전시관을 운영하며, 600편의 초록 중 500편이 최종 발표로 채택돼 역대 최대 규모의 연구 성과 발표가 이뤄진다. 전시에는 울프스피드, 인피니언 등 글로벌 기업이 참가하고, 부산 전력반도체 기업 아이큐랩이 최고 등급 후원사로 나서 ‘전력반도체 도시 부산’의 위상을 알린다.
국제탄화규소학술대회는 1987년 시작해 미국·유럽·일본에서 순환 개최됐으며, 일본을 제외한 아시아 지역에서는 처음 열리는 대회다. 향후 개최지는 2026년 일본 요코하마, 2027년 영국 웨일즈, 2028년 프랑스 리옹으로 예정돼 있다.
시는 이번 대회를 통해 전력반도체 소재·부품·장비 특화단지 지정(2023년 7월), 기회 발전 특구 추가 지정(2024년 12월)에 이어 글로벌 전력반도체 허브도시 입지를 더 강화할 계획이다. 대회 기간 네이처플라워세미컨덕터 착공식(16일), 아이큐랩 본사 및 공장 준공식(17일)도 예정돼 있어 투자 성과가 가시화될 전망이다.
또 학술 교류뿐 아니라 한국 문화를 알리는 자리로도 꾸며진다. 개막 환영 연회에서는 풍물놀이가, 갈라 만찬(18일)에서는 전통악기 공연과 크로스오버 그룹 ‘포레스텔라’ 무대가 열린다. 참가자들은 김밥·떡볶이 등 한국 음식을 맛보고, 부산 관광지 탐방과 부산국제영화제(BIFF) 참관에도 나선다.
박형준 부산시장은 “이번 대회는 부산의 전력반도체 역량을 세계에 보여주는 성과”라며 “학술 교류를 넘어 K-컬처와 산업이 결합한 글로벌 허브도시로 위상을 확고히 하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사