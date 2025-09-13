시사 전체기사

‘피겨 여왕’ 김연아 “저도 이제 한물간 사람”

입력:2025-09-13 14:50
공유하기
글자 크기 조정

프리 선언 후 근황 공개

웹 예능 ‘핑계고’ 유튜브 영상 캡처.

‘피겨 여왕’ 김연아가 13일 공개된 한 웹 예능에서 “주중에도 쉴 때가 있지만 주말에는 마음 놓고 더 쉬는 것 같다”며 근황을 공개했다.

김연아는 이날 공개된 웹 예능 ‘핑계고’에 방송인 유재석 조세호 지석진 등과 함께 출연해 자신이 2년째 모델을 맡은 쿠첸 전기밥솥으로 만든 밥으로 식사를 하면서 “저도 이제 한물간 사람이지 않냐. 본업이 현역이 아니니까”라며 “이렇게 광고 계약을 하는 게 찔릴 때가 있다”고 털어놨다.

이에 유재석은 “누가 가요? 그런 얘기 함부로 하지 말라”고 반응했고, 지석진은 “그럼 난 죽어야겠다”고 받아쳤다. 조세호도 “(김연아가) 국가의 상징이 된 거 아니냐”며 김연아를 치켜세웠다.

김연아는 ‘일요일에 일어나면 뭐하냐’는 물음에 “요새는 요일 개념이 없는 것 같다”면서 “원래도 운동할 때 말고는 잘 안 일어난다”고 말했다.

김연아는 자신의 결혼식에 유재석을 초대하지 않은 이유에 관해 묻자 “제가, (유재석의) 연락처가 없었다”면서 “제가 생각보다 카톡에 200명도 없어요”라고 말했다. 김연아는 성악가이자 그룹 포레스텔라 멤버인 고우림과 2022년 10월 결혼했다.

이 방송에서 김연아는 자신의 MBTI(성격유형)에 대해 ‘ESFJ’라고 답했다. 그러면서 “왔다 갔다 하기는 하는 것 같은데, 저는 혼자 있으면 오히려 더 다운되는 것 같다”고 소개했다.

이종선 기자 remember@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
해병대 “대청도 해병부대 총기사고, 실탄 확인…운전석 탑승중 발생”
“워터자켓과 함께 8m 솟구쳐” 안산 제조업체서 40대 중국 근로자 사망
“차량 23대 불타” 인천항 야적장 수출용 중고차서 불
“테슬라 7.4%↑”…나스닥만 사상 최고치 행진
인간의 욕심이 만든 생명체…50㎏ 도사견의 운명은 [개st하우스]
숙제 친구서 내밀한 심리상담사로… ‘위험한 단짝’
여 “송언석 제명” 야 “독재 규탄”… 다시 거칠어진 정국
22일부터 2차 소비쿠폰… 국민 90%에 1인당 10만원씩
국민일보 신문구독