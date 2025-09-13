“내가 범인” 포천서 70대 모친 살해한 50대 남성 검거
경기 포천시에서 70대 모친을 살해한 50대 남성이 검거됐다. 이 남성은 “어머니가 오랜 병환으로 힘들어해서 일주일 전쯤 내가 살해했다”고 현장에서 자백한 것으로 전해졌다.
포천경찰서는 존속살해 혐의로 50대 남성 A씨를 조사 중이라고 13일 밝혔다. A씨는 최근 경기 포천시 이동면 자택에서 70대 어머니 B씨를 살해한 혐의를 받는다. A씨는 지난 13일 타지에 사는 가족에게 B씨의 사망 사실을 알렸고, 가족은 경찰에 신고했다.
출동한 경찰이 현장을 확인한 결과, 시신은 상당히 부패가 진행된 상태였다. 흉기에 찔린 흔적 또한 확인된 것으로 전해졌다.
B씨와 단둘이 살아온 A씨는 자신이 범행을 저질렀다고 자백했다. B씨는 평소 건강 상태가 좋지 않았던 것으로 파악됐다.
경찰은 B씨의 시신에 대한 부검을 진행하고 병원 수술 기록 등을 확보해 자세한 사망 경위를 확인할 방침이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
