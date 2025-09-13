인간의 욕심이 만든 생명체…50㎏ 도사견의 운명은 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 개st하우스를 구독해주세요.
“‘잭슨이’는 평생을 0.5평 철창에 갇혀 지냈어요. 젖먹이 시절부터 성견이 될 때까지 비좁은 철창이 집이었어요. 운 좋게 구조됐지만 갑작스러운 자유에 적응하지 못하고 몇 개월을 보호소 바닥에 죽은 듯 웅크리고 있었다고 해요. 사회성을 기르려면 반려견처럼 가정생활도 해봐야 하는데 48㎏이나 되는 도사견을 누가 데려가겠어요. 세상으로부터 외면받은 녀석에게 사랑받을 기회를 주고 싶어 저희 목장에 데려왔습니다.”
-목장 운영자 이유경(49)씨
지난달 19일 경북 영주의 한 승마 목장. 체중이 800㎏에 달하는 거대한 말 대여섯 마리가 초원을 서성입니다. 주위에는 20㎏급 셰퍼드들이 호위 무사처럼 둘러싸고 있는데 유독 커보이는 한 마리가 눈에 띕니다. 체중 48㎏의 4살 잭슨이. 맹견의 대명사로 여겨지는 도사견입니다.
취재 카메라를 향해 성큼성큼 다가오는 잭슨이. 성인 남성만 한 개가 접근하니 모두가 잔뜩 긴장했는데요. 하지만 녀석은 취재진의 몸 이곳저곳에 주먹만 한 코를 들이밀며 냄새를 맡더니 곁에 주저앉았습니다. 쓰다듬어달라는 듯 머리를 비비는 이 녀석, 덩치만 클 뿐 애교쟁이였습니다.
불과 10개월 전만 해도 잭슨이는 개농장의 반 평 철창에 갇혀 도축될 날만 기다리던 운명이었습니다. 운 좋게 구조돼 세상 밖으로 나왔지만 몇 달간 보호소 구석에 웅크리고 있었다고 합니다. 낯선 자극이 가득한 세상이 무서웠겠죠. 그러다가 퇴역마 목장에서 임시보호를 받으며 서서히 경계심을 풀기 시작했고, 이제는 낯선 사람에게 먼저 다가갈 정도의 사회성을 길렀습니다. 퇴역마 목장을 운영하고 있는 이유경(49)씨는 “초대형견이다보니 쉽지 않겠으나 잭슨이가 좋은 가족을 만났으면 하는 마음에서 사연을 전한다”고 밝혔습니다.
“은퇴하면 굶겨 죽이더라”…퇴역마 목장 차린 이유
제보자 유경씨는 영주의 깊은 산속에서 ‘슈퍼말이오’라는 작은 승마 목장을 운영하고 있습니다. 사람을 태우는 승마 목장이기는 하지만 말의 생태에 맞춰 느긋한 경마 체험을 제공하는 동물복지형 목장입니다. 이곳 말들이 모두 퇴출된 경주마라는 것도 특징입니다. 유경씨가 지난 10여년간 농장을 돌며 직접 구조했습니다. 그러니까 일종의 사설 퇴역마 보호소인 셈이죠. 유경씨는 “매년 1000마리 넘는 말들이 4살도 안된 어린 나이에 경마장에서 퇴출된다”며 “비싼 유지비 탓에 외딴 목장에 방치해 굶겨 죽이는 일도 많다”고 전합니다.
유경씨의 목장에는 곧 유기견, 유기묘 같은 다른 위기의 동물도 흘러들어왔습니다. 그렇게 합류하게 된 게 도사견 잭슨이. 잭슨이가 발견된 건 지난해 10월 부산의 한 불법 개농장이었습니다. 발견 당시 잭슨이는 비좁은 철창에 웅크린 채 한 발자국도 움직이지 못하는 상태였습니다. 잭슨이가 발견된 개농장은 직접 번식시킨 개를 현장에서 바로 도축하는 잔혹한 곳이었습니다. 그러니까 잭슨이는 견생 내내 비좁은 철창에 갇힌 채 개들이 도축되는 걸 눈앞에서 지켜봤던 거죠. 그런 잭슨이에게 철창 밖으로 나간다는 건 죽음을 의미했을 겁니다.
그래도 잭슨이는 교육에 반응했습니다. 동물구조단체 KK9의 행동전문가가 교감 교육을 반복한 끝에 잭슨이는 보호소에서 조금씩 사람 곁에 다가가기 시작했습니다. 하지만 여기서 만족할 수는 없었어요. 잭슨이는 겨우 철창을 빠져나와 보호소 생활에 적응했을 뿐이니까요. 동물단체의 최종 목표는 잭슨이가 좋은 입양자를 만나 반려견으로 살아가는 것이었습니다. 그러려면 일반 가정에서 생활하면서 산책, 배변, 보호자와의 교감 등 다양한 실내견 경험을 쌓아야 했는데요. 문제는 거대한 도사견을 받아줄 임시보호 가정을 찾는 일이 쉽지 않다는 점이었습니다.
30일 만에 열린 마음…도사견 잭슨이의 임시보호
세계 3대 애견협회 중 하나인 아메리칸캔넬클럽(AKC)에 따르면 도사견은 투견을 즐기던 19세기 일본인들이 투견판에 세우기 위해 만든 견종입니다. 일본인들은 토착견과 유럽의 대형견종인 그레이트데인, 마스티프, 불독 등을 교배했고 그 결과 최대 80㎏에 달하는 거대한 견종 도사견이 만들어졌습니다. 국내에서는 주로 개농장용으로 사육됐습니다. 외모와 달리 성격이 유순해 다루기 쉬운데다 덩치가 커서 고기가 많이 나오기 때문이었어요. 다행히 지난해 개 식용 금지법이 통과된 뒤 개농장들은 하나둘 사라지고 있습니다. 하지만 구조된 도사견들의 미래가 낙관적인 건 아닙니다. 동물보호법상 맹견으로 분류된 도사견이 국내에서 반려견으로 자리잡기는 쉽지 않기 때문입니다.
잭슨이는 구조 이후 9개월간 임시보호 및 입양신청을 한 건도 받지 못했습니다. 그러던 지난 7월 놀랍게도 잭슨이에게 임시보호 신청이 들어왔는데요. 제보자 유경씨가 잭슨이를 찾아온 것이죠.
잭슨이가 은퇴마 목장에 처음 도착한 지난 7월 15일, 유경씨는 잔뜩 긴장했다고 합니다. 이날은 잭슨이가 처음으로 보호소 밖 세상을 경험하는 날이었거든요. 게다가 목장에는 은퇴마부터 구조한 유기묘, 목양견 셰퍼드까지 동물들이 가득했습니다. 잭슨이가 낯선 동물들을 보고 어떻게 반응할지 예측하기가 어려웠습니다.
긴장 속에 치러진 잭슨이의 신고식은 어땠을까요. 당시를 기록한 영상 속 잭슨이는 무척 소심한 모습이었습니다. 생전 처음 만난 고양이에게 조심스럽게 코를 내밀었고, 자신보다 큰 은퇴마들을 보고는 뒷걸음질을 쳤습니다. 하지만 이후 잭슨이가 농장 생활에 적응하는 데에는 사흘도 채 걸리지 않았습니다. 녀석은 목양견 무리에 섞여 낮잠을 자고, 말들과 함께 초원을 누비는 등 목장의 일상에 평화롭게 녹아들었습니다.
“십중팔구 저희 농장에서 살아가겠지만”…잭슨이의 가족을 모집합니다
지난달 19일 개st하우스팀은 영주의 은퇴마 목장에서 잭슨이를 만났습니다. 낯선 사람을 보면 피하던 소심한 모습은 사라지고, 카메라를 향해 성큼성큼 다가오더군요. 청소기처럼 큰 숨소리를 내며 코로 취재진의 온몸 구석구석을 훑더니 곁에 누워 반가움을 드러냈습니다.
유경씨의 노력으로 실내견 교육도 마친 모습이었습니다. 식사 시간이 되자 유경씨 곁에 앉아 그릇이 채워지기를 기다렸고 유경씨가 ‘먹어’라고 신호하자 그제야 사료를 먹기 시작했습니다. 보통 개들은 먹는 중에 먹이를 건드리면 으르렁거리는 등 경계심을 드러내죠. 잭슨이는 사료 그릇에 손을 집어넣어도 전혀 경계하지 않았습니다. 유경씨가 웅크린 잭슨이의 팔을 베개 삼아 누워도 녀석은 평온한 모습이었습니다. 유경씨는 “사나울 것이라는 편견을 벗겨주기 위해 하루에도 몇 번씩 둔감화 교육을 해주고 있다”며 “목장의 방문객들도 잭슨이의 순한 모습에서 반전 매력을 느낀다”고 설명합니다.
잭슨이가 지내기에 이곳 목장보다 좋은 곳은 없을 겁니다. 목장에서는 잭슨이가 답답한 입마개를 착용하지 않아도 되고, 출입 제한구역을 피해 다닐 걱정도 없으니까요. 그럼에도 유경씨는 잭슨이의 입양자를 모집한다고 합니다. 그 이유를 묻자 유경씨는 “저도 잭슨이가 십중팔구는 저희 목장에서 여생을 보낼 것으로 생각한다”면서도 “개농장에서 구조됐지만 갈 데 없는 도사견이 국내에만 수만 마리에 달하는데 그런 도사견들을 입양처로 이어주는 연결고리가 되고 싶은 마음에서 잭슨이의 입양을 추진하고 있다”고 말했습니다.
맹견의 국내 입양은 쉬운 일이 아닙니다. 개st하우스에 출연한 130여 마리 가운데 국내 입양이 성사된 맹견은 한 마리, 스태포드셔테리어 ‘단지’였습니다(‘덩치 커지자 버려졌다…대형견 ‘단지’ 철창살이 4년’ 2022년 1월 8일자 보도). 구조된 뒤 입양신청을 받지 못하고 4년간 동물단체의 보호소에서 지내던 단지는 사연이 알려지고 강원도 홍천에 있는 3000평 버섯농장주의 반려견이 된 드문 경우입니다. 50㎏의 잭슨이도 맹견 규제를 피할 수 있는 드문 환경이 조성된 곳이 아니라면 국내 입양이 성사되기는 쉽지 않을 겁니다. 하지만 미리 포기할 이유는 없을 겁니다. 잭슨이에게도 단지 같은 기적이 일어날 수도 있으니까요.
반 평 철창을 넘어 견생2막을 열어가는 잭슨이는 가족을 찾을 수 있을까요. 입양에 관심있는 분은 기사 하단의 입양신청서를 작성해주시기 바랍니다.
■ 철창 넘어 견생 2막…도사견 잭슨이의 가족을 모집합니다
- 4살 도사, 중성화 수컷
- 47kg, 예방접종 완료
- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄
- 앉아, 엎드려 등 가능 / 실외 배변
■입양을 희망하는 분은 아래 인스타그램으로 DM 보내주세요
- 인스타그램 'supermaleeo' (슈퍼말이오)
■잭슨이는 개st하우스에 출연한 163번째 견공입니다(112마리 입양 완료)
이성훈 기자, 전병준 기자 tellme@kmib.co.kr
