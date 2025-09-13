인간의 욕심이 만든 생명체…50㎏ 도사견의 운명은 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 개st하우스를 구독해주세요.

체중이 50㎏에 육박하는 대형 도사견 잭슨이는 지난해 부산에서 적발된 불법 개농장에서 구조됐다. 평생 비좁은 철창에 갇혀 산 탓에 걷는 것조차 못했던 잭슨이는 현재 제보자 이유경(49)씨가 운영하는 은퇴마 목장에서 사회성을 회복했다. 전병준 기자

-목장 운영자 이유경(49)씨

지난달 19일 은퇴마 목장에서 만난 주인공 잭슨이 모습. 이성훈 기자

“은퇴하면 굶겨 죽이더라”…퇴역마 목장 차린 이유



지난해 부산의 불법 개농장에서 구조될 당시 잭슨이의 모습. 유튜브 슈퍼말이오 제공

30일 만에 열린 마음…도사견 잭슨이의 임시보호



목장 생활에 순조롭게 적응한 잭슨이의 근황. 전병준 기자

“십중팔구 저희 농장에서 살아가겠지만”…잭슨이의 가족을 모집합니다



맹견으로 분류되는 견종 가운데 개st하우스에 출연해 입양이 성사된 개들의 모습. 30kg의 도사견 도반이는 캐나다로 입양됐다. 유일한 국내 입양 사례는 27kg의 스태포드셔테리어 단지로, 인적이 드문 강원도 홍천의 외딴 농장 가족의 반려견이 됐다.



■ 철창 넘어 견생 2막…도사견 잭슨이의 가족을 모집합니다

- 4살 도사, 중성화 수컷

- 47kg, 예방접종 완료

- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄

- 앉아, 엎드려 등 가능 / 실외 배변



■입양을 희망하는 분은 아래 인스타그램으로 DM 보내주세요

- 인스타그램 'supermaleeo' (슈퍼말이오)



■잭슨이는 개st하우스에 출연한 163번째 견공입니다(112마리 입양 완료)

