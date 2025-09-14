‘2080·케라시스’ 애경산업, 태광 품으로…‘K뷰티’ 이어간다
애경그룹이 모태 사업인 애경산업을 태광그룹에 넘긴다. 매각을 통해 확보한 자금으로 그룹 재무 부담을 해소하고 나머지 항공·화학·유통 계열사의 내실을 다질 전망이다. 태광그룹은 뷰티업계 ‘빅3’로 꼽혔던 애경산업 인수를 통해 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장 진출을 본격화하며 사업 포트폴리오를 확대한다.
14일 업계에 따르면 애경그룹 지주사 AK홀딩스는 애경산업 인수 우선협상대상자로 태광산업과 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄을 선정하고 주식 매매계약에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다고 지난 12일 공시했다.
이번 거래는 지주회사인 AK홀딩스와 애경자산관리 등이 보유한 애경산업 지분 약 63%를 넘기는 것으로 매각 금액은 4000억원 후반대로 알려졌다. 애경그룹은 “애경그룹은 그동안 그룹 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 재조정을 위한 다양한 방안을 검토했다”며 “주식 매매계약 일정, 거래대금을 포함한 세부 사항은 계약 진행 과정과 이해관계자 간 협의 등에 따라 변동될 수 있다”고 덧붙였다.
애경산업은 생활용품과 화장품 사업을 주축으로 하며 ‘2080’, ‘케라시스’, ‘에이지투웨니스(AGE 20’s)’, ‘루나’ 등 다양한 브랜드를 보유하고 있다. 전체 화장품 매출 중 70%가량을 해외에서 거두지만 수출의 약 80%를 중국에 의존하고 있다는 점은 한계로 꼽힌다.
애경그룹은 현재 애경산업을 비롯해 제주항공(항공), 애경케미칼(석유화학), AK플라자(백화점 및 유통) 등 크게 네 가지 사업을 이끌고 있다. 애경산업이 70년 역사의 그룹 모태기업이지만 사업 규모를 보면 애경케미칼과 제주항공이 그룹의 주축이다. 지난해 애경케미칼 매출은 1조6000억원이고, 제주항공 매출은 2조원에 육박한다.
애경산업의 경우 지난해 매출 6791억원을 기록했으나 영업이익은 전년 대비 23.5% 줄어든 474억원에 그쳤다. 올해 상반기에도 매출 3324억원, 영업이익 172억원으로 각각 전년 동기 대비 5.9%, 49% 급감했다.
그룹 전체에도 실적 부진은 이어지고 있다. 최대주주 AK홀딩스는 올해 상반기 매출 1조8829억원으로 19% 줄었고 영업손실은 517억원으로 적자 전환했다. 또 ‘캐시카우’로 꼽히는 제주항공마저 고환율과 여객기 사고 악재로 흔들렸다.
매각 결정은 핵심 계열사인 애경케미칼과 제주항공을 살리기 위한 선택으로 보인다. 매각을 통해 확보한 자금은 그룹의 주식담보 대출 등 부채 상환과 업황 부진을 겪고 있는 계열사 지원에 쓰일 것으로 전망이다. 애경그룹은 지난달 말에는 중부CC를 더시에나그룹에 매각하는 절차를 마무리하면서 약 2300억원을 확보했다.
태광그룹은 이번 애경산업 인수를 통해 생활용품·화장품 사업을 주력 사업인 섬유·석유화학의 침체를 극복할 새로운 성장동력으로 키우겠다는 방침이다. 특히 애경산업이 보유한 국내외 유통망을 통해 글로벌 화장품 수출, 포트폴리오 다각화에 나선다. K뷰티의 인기를 발판 삼아 해외 시장 공략에도 나설 전망이다. 태광그룹은 지난 7월 사업구조 재편 방침을 공개하며 신사업 분야로 화장품·에너지·부동산개발을 꼽은 바 있다.
업계 관계자는 “K뷰티 열풍을 타고 인수·합병(M&A) 시장에 등장한 브랜드들의 가치가 부풀려 있다는 지적이 나오지만 전통의 뷰티 강자인 애경산업의 경우 충성 소비자층이 있고 최근 상대적으로 저평가되고 있다는 점도 인수에 매력적인 요인일 것”이라며 “이번 인수를 계기로 미국·유럽·동남아시아 등 다른 지역으로 수출을 확대할 기회가 생긴다면 한 단계 도약할 수 있다”고 말했다.
