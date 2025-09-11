2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회 24일 삼척서 개막

국토교통부와 강원도, 삼척시가 함께 마련한 전국 규모의 행사다. ‘지역에 삶을, 도시에 숨을’이라는 슬로건 아래 도시재생의 비전과 성과를 공유한다.

전국에서 123개 자치단체, 기관, 기업이 참여한다. 박람회 기간 3만여 명의 방문객이 찾을 것으로 예상한다.