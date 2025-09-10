대구에서 초등학생 유인 미수 혐의 60대 남 검거
대구에서 초등학생 유인하려다 미수에 그친 혐의로 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
10일 대구 서부경찰서에 따르면 이날 오후 1시쯤 대구 서구 평리동 시장 인근 노상에서 60대 남성 A씨가 초등학생 B양에게 접근해 “짜장면을 먹으러 가자”며 유인을 시도했다가 실패했다.
사건 발생 3시간 정도 후 신고를 접수한 경찰은 현장 주변 CCTV 등을 확보해 A씨를 특정했고 오후 7시30분쯤 A씨 주거지 인근에서 그를 검거(임의동행)했다
앞서 서울과 제주 등 2곳에서도 이달들어 아동을 유괴하려다가 미수에 그친 혐의(미성년자 약취유인 미수)로 30대 남성 등이 잇따라 검거된 바 있다.
경찰 관계자는 “A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 파악할 예정”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
