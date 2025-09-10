넵튠, 게임 공모전 ‘HTML5 챌린지’ 개최
넵튠이 금융 플랫폼 ‘토스’ 운영사 비바리퍼블리카와 함께 게임 공모전을 개최한다.
넵튠은 국내 개발자들의 창의적 게임 콘텐츠 제작을 지원하고 토스가 운영하는 앱인앱 서비스 ‘앱인토스’를 이용한 인앱광고·인앱결제 등 수익화 기회를 제공하기 위해 게임 공모전 ‘HTML5 게임 챌린지’를 개최한다고 10일 밝혔다.
공모 대상은 장르를 가리지 않고 HTML5 기반 창작 게임이면 개인, 팀 단위 관계없이 무제한 출품 가능하다. 참가 접수는 오는 11월3일까지 게임 연령 등급을 받은 후 앱인토스 홈페이지를 통해 게임 빌드를 제출하면 된다.
수상작은 몰입도, 재미 요소, 완성도, 상업화 가능성 등을 기준으로 약 3주간 심사를 거쳐 선정된다. 총 상금은 7000만원으로 ▲1등 3000만원 ▲2등 2000만원 ▲3등 1000만원 ▲장려상(5개팀) 각 200만원씩이다. 넵튠은 선정작들의 흥행 도모를 위한 퍼블리싱 딜에도 나설 계획이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
