SOOP, 생명존중문화 캠페인 10일 진행
한국생명존중희망재단과 협업
SOOP은 10일 ‘세계 자살예방의 날’을 맞아 ‘한국생명존중희망재단’과 함께 생명존중 문화 확산을 위한 캠페인을 진행한다고 밝혔다.
SOOP은 지난 2023년부터 한국생명존중희망재단과 함께 활동을 이어오고 있다. 2023년 ‘사람을 더하세요’ 2024년 ‘생명존중 캠페인’을 통해 라이브 스트리밍 플랫폼을 기반으로 한 생명 존중 인식 확산 활동을 해왔다.
올해 캠페인은 ‘자살예방 및 생명존중 문화 조성을 위한 법률(자살예방법)’을 널리 알리고 자살예방교육 참여를 독려하기 위해 마련됐다. SOOP은 캠페인을 통해 자살예방교육의 대상과 주요 프로그램, 교육 참여 방법 등을 소개하며 플랫폼 전반에서 유저들이 쉽게 이해하고 참여할 수 있도록 지원한다.
SOOP은 지난 5월 선거 기간 주의 사항 안내 및 허위·조작 정보 제작·유포 차단 캠페인을, 6월에는 여름철 야외 방송 안전 캠페인을, 8월에는 불법 행위 근절 캠페인을 전개한 바 있다.
스트리머 교육 페이지를 운영하며 플랫폼 운영정책, 위법 행위 예방, 사행성 활동 방지 등과 관련된 교육 자료와 영상을 제공해 스트리머와 유저 모두가 안전하게 방송에 참여할 수 있는 환경을 조성하고 있다.
SOOP 김영수 유저정책운영팀장은 “이번 캠페인을 계기로 온라인상에서 생명을 존중하는 문화가 더욱 확산되기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 캠페인을 통해 건강하고 건전한 온라인 문화를 만들어가겠다”고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
