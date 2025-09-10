‘케데헌’ 넷플 최초 3억뷰 눈앞…OST 8곡, 9주 연속 ‘핫 100’
넷플릭스 역대 시청 1위인 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 글로벌 신드롬을 이어가며 사상 최초 시청 수 3억회 돌파를 눈앞에 뒀다.
10일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’의 누적 시청 수는 2억9150만을 기록했다. 시리즈 ‘오징어 게임’ 시즌1과 ‘웬즈데이’ 시즌1을 뛰어넘으며 전체 시청 1위에 등극한 전주보다 2540만 시청 수가 증가했다.
이로써 ‘케데헌’은 지금껏 넷플릭스에서 나온 적 없는 ‘누적 3억 뷰’라는 상징적인 기록에 바짝 다가섰다. 역대 2위인 ‘오징어 게임 1’과의 격차는 2630만 시청 수로 벌어졌다.
통상 넷플릭스 콘텐츠가 공개 후 1~4주간 주목받다가 점차 시청 수가 떨어지는 것과 달리 ‘케데헌’은 지난 6월 20일 공개 이래 12주 연속으로 영어 영화 주간 순위 10위 안에 올랐다. 주간 시청 수도 2000만대를 유지 중이다.
OST 인기도 꾸준하다. 이날 공개된 빌보드 최신 차트에 따르면 ‘케데헌’ OST 8곡은 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 9주 연속 동시 진입했다. 1위 ‘골든’을 비롯한 4곡이 10위권에 이름을 올렸다. ‘유어 아이돌’ 5위, ‘소다 팝’ 6위, ‘하우 잇츠 던’ 9위 등이다. 빌보드 역사상 ‘핫 100’ 상위 10위에 OST가 동시 4곡 진입한 것은 ‘케데헌’이 최초다.
비연속 4주째 ‘핫 100’ 1위에 오른 ‘골든’은 2020년 그룹 방탄소년단(BTS) ‘다이너마이트’의 3주 1위 기록을 넘어섰다. ‘핫 100’에서 최장기간 정상을 차지한 K팝 곡은 10주 1위를 한 BTS의 ‘버터’다.
