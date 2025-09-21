[작은영웅] “덕분에 집에 갈 수 있었어요” 칭찬 쏟아진 여성의 뒷모습 영상

4만명 감동시킨 아름다운 뒷모습

“멋진 시민의식 존경스럽습니다”



남경란 나비두피 화정역점 원장님

“영상에는 물이 조금 빠진 상태지만 사실 인도까지 막 물이 엄청 올라오고 찰랑찰랑했거든요”



“로데오 거리 거기에서부터 하고 오시는 걸 봤어요. 물이 좀 덜 빠지는 것 같으니까 들고 있는 우산으로 하수구를 뚫어가지고 엄청 열정적으로 조용히 혼자서 하시더라고요”



“사실 조금은 조심스러웠는데 제가 촬영한 영상에는 얼굴이 많이 담기지 않아서 뒷모습이라도 조금 기억하고 싶다라는 마음에... ”



“그분도 누구에게 보여주려고 하는 게 아니라 ‘나라도 해야겠다’라는 마음에 하신 것 같은데 ‘저예요’라고 하실까. 저는 안하 실 것 같아요. 그냥 조용히 묵묵히 계시지 않을까요?



