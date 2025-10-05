작성중/[작은영웅] 모녀가 침수된 지하차도에 고립되자 가장 먼저 달려온 사람들 (영상)

“창문 깰게요. 창문 깰게요” “유리 깹니다. 유리 깰게요. 유리 깨도 되겠어요?”
지하차도 침수로 고립된 모녀 구한 사람들
지난 8월 13일 낮 12시쯤. 서울 노원구 석계역 근처 굴다리 지하차도. 쏟아지는 빗물에 차량이 거의 창문 높이까지 잠겼습니다. 현장에 출동한 건 월계지구대와 석관파출소 소속 6명의 경찰들. 이들은 허리까지 잠긴 물 속에서 승용차를 앞뒤로 밀어보지만 차는 꿈쩍도 하지 않죠. 물살은 점점 거세지고, 차는 옴짝달싹도 하지 않고, 차 안으로 빗물은 스며들고, 한시가 급한 상황. 결단을 내려야 했습니다.
정규식 월계지구대 순경
김대혁 석관파출소 경위
운전자가 허락하자 김대혁 석관파출소 경위가 레스큐미로 조수석 유리창을 깹니다. 이어 삼단봉으로 유리창에 난 구멍을 때려서 공간을 이렇게 넓히고, 사람이 다치지 않도록 창문 틀에 붙은 유리 조각까지 싹싹, 정리합니다. 드디어 탈출입니다.
정규식 월계지구대 순경
“이거 창문 못 열어요. 어차피”
김대혁 석관파출소 경위
“나와요. 나와요. 괜찮아요. 괜찮아...”
김대혁 석관파출소 경위
“조심해서 나오세요. 조심해서” “괜찮아요 괜찮아요. 안겨야 돼”
김대혁 석관파출소 경위
김대혁 석관파출소 경위
운전자가 창문을 통해 간신히 빠져나오고. 바로 그때
운전자
“뒤에 애기도 있어요”
정규식 월계지구대 순경
김대혁 석관파출소 경위
정규식 월계지구대 순경
운전석에 있던 엄마에 이어 뒷자리 아이까지 모두 구조하는데 성공한 경찰들.
사실 이날 지하차도에 고립된 침수 차량은 모녀가 탄 차 말고도 한대가 더 있었습니다. 바로 이 차. 정규식 순경은 모녀를 구하기 전에 먼저 이 차량 운전자를 구했습니다.
정규식 월계지구대 순경
“나오세요. 잡아드릴게. 아직 안 깊어서 나오셔야 돼요. 저 주세요. 나오세요. 잡아드릴게”
이렇게 말입니다. 잠깐 사이에 침수 차량에 고립된 3명을 구한 경찰들. 그러고 나서도 차량 내부를 재차 확인하고 “그 안에 사람이 더 있나요?” “없습니다. 다 구했습니다” “안에 차량 몇대 잠겼나요” “두 대 잠겼습니다” 깔끔하게 보고까지 마칩니다.
현장을 포착한 건 정규식 순경 몸에 달린 바디캠이었는데요. 보시다시피, 영상이 계속 흔들리잖아요. 정 순경이 한순간도 쉬지 않고 뛰어다닌 탓이죠. 그렇게 온힘을 다해 시민을 구한 정규식 순경은 입직한 지 이제 7개월 밖에 안 된 시보라고 합니다.
정규식 월계지구대 순경
“ ‘사람 꺼내자’ 그 생각밖에 안 들었습니다. 도착하자마자 물에 들어가려고 했는데 대장님께서 옷(구명조끼) 챙겨서 가라 초임 경찰관이기 때문에 대장님이 승인해 주시면 들어가겠다”
비록 시보지만 절차대로 대장님 승인까지 받고 현장에서 멋지게 시민들을 구해낸 겁니다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
