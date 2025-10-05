작성중/[작은영웅] 모녀가 침수된 지하차도에 고립되자 가장 먼저 달려온 사람들 (영상)

빗물이 허리까지 찬 지하차도…침수된 두 대의 차량 시민 안전하게 구조한 6명의 경찰들

“창문 깰게요. 창문 깰게요” “유리 깹니다. 유리 깰게요. 유리 깨도 되겠어요?”

“애기야” “아, 괜찮아, 이리와”



지하차도 침수로 고립된 모녀 구한 사람들



정규식 월계지구대 순경

“창문 깰게요. 창문 깰게요”

김대혁 석관파출소 경위

“유리 깹니다. 유리 깨도 되겠어요?”



정규식 월계지구대 순경

“이거 창문 못 열어요. 어차피”

김대혁 석관파출소 경위

“나와요. 나와요. 괜찮아요. 괜찮아...”

김대혁 석관파출소 경위

“조심해서 나오세요. 조심해서” “괜찮아요 괜찮아요. 안겨야 돼”



운전자

“뒤에 애기도 있어요”

정규식 월계지구대 순경

“네. 애기 꺼내드릴게요” “아,

김대혁 석관파출소 경위

“애기야”

정규식 월계지구대 순경

“괜찮아. 올라 와요”



정규식 월계지구대 순경

“나오세요. 잡아드릴게. 아직 안 깊어서 나오셔야 돼요. 저 주세요. 나오세요. 잡아드릴게”



정규식 월계지구대 순경

“ ‘사람 꺼내자’ 그 생각밖에 안 들었습니다. 도착하자마자 물에 들어가려고 했는데 대장님께서 옷(구명조끼) 챙겨서 가라 초임 경찰관이기 때문에 대장님이 승인해 주시면 들어가겠다”



