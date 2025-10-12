[작은영웅] “제가 할게요” 심정지 환자 살린 식당 직원의 진짜 정체(영상)

모자를 깊게 눌러쓴 여성 손님이 밥을 먹다 말고 경련하며 쓰러집니다. 이를 본 젊은 남자 직원은 쏜살같이 달려가 능숙한 솜씨로 심폐소생술을 시작합니다. 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 한참 심장 압박을 하던 직원은 느닷없이 휴대폰을 찾아 들이댑니다.
간호사가 식당에서 일하면 생기는 기적
지난 8월 22일 금요일 낮 1시쯤. 점심시간이라 손님이 쉴새 없이 드나드는 제주의 한 국숫집. 모자를 쓴 여성의 행동이 어딘가 불편해 보입니다. 앞자리 일행이 일어나 여성의 어깨와 팔을 주물렀는데, 여성의 상태는 점점 심각해지네요. 온몸이 경직되고 호흡이 가빠지는 여성. 그때 식당에서 일하는 20대 청년 김성민씨가 달려옵니다.
김성민 언덕집국수 직원
“뒤에서 119를 불러달라는 소리가 들려가지고 뒤돌아봤는데 입에 거품 물고, 다른 분이 심폐소생술을 하려고 했는데 제가 그냥 ‘제가 하겠습니다’하고 대신 했어요”
하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 자세부터 남다른 성민씨는 마치 전문가처럼 한참동안 심폐소생술을 하더니 순간 멈칫. 목에 손을 대봅니다.
김성민 언덕집국수 직원
“경동맥을 짚었는데 맥이 안 뛰고 사지가 파랗게 돼 가지고 청색증 보여서...”
심정지라는 사실에 놀랄 법도 한데 성민씨는 침착하게 가슴 압박을 이어갔고, 일행도 기도를 확보하며 도왔습니다. 또 다른 직원은 키친타월 뭉치로 여성의 머리를 받쳐주었고요. 1분쯤 지났을 무렵 성민씨는 하던 걸 멈추고는 느닷없이 휴대폰을 찾았습니다.
김성민 언덕집국수 직원
“ 휴대폰 라이트 기능으로 눈에 빛을 비춰서 동공 반사를 확인한 거예요. 빛을 비추면은 동공이 쪼그라들어야 되거든요”
상태를 파악하기 위해 동공반사 반응을 본 건데, 어쩌나... 여성은 전혀 반응이 없었습니다.
김성민 언덕집국수 직원
“동공이 풀려 있어가지고 병원에 빨리 가셔야 됐을 상황이었긴 해요”
성민씨는 119구조대가 빨리 와주길 기도하며 여성의 상태를 지켜봤는데, 순간 여성이 고개를 움직이기 시작하더니 거칠게 숨을 토해냅니다. 살았습니다. 여성이 의식을 회복하고 자리에 앉은 뒤 119구조대가 도착했고, 성민씨는 대원들에게 환자의 상태를 자세히 설명한 뒤 인계했습니다.
그런데, 심폐소생술은 물론 맥박 체크에 동공반사 확인까지. 성민씨의 응급처치 솜씨가 예사롭지 않습니다.
김성민 언덕집국수 직원
“간호사(로) 병원 중환자실에 다니다가 잠깐 그만두고 일을 하고 있는 거긴 합니다. 중환자실에서는 CPR을 할 상황이 거의 없어가지고 안 했었는데 처음이네요”
사실 성민씨는 두 달 전까지만 해도 종합병원 중환자실 간호사로 근무했었다고 해요. 최근 이직을 하기 위해 그만두고 잠시 식당에서 일을 하고 있었던 겁니다.
김성민 언덕집국수 직원
“간호사 된 지 얼마 안 됐는데, 적성에 맞나 고민하고 있던 찰나에 이런 게 생겨 가지고 ‘간호사가 된 보람이 있다’ ‘이러려고 간호사 됐구나’라는 걸 좀 느끼긴 했어요”
이날을 계기로 하루 빨리 병원으로 돌아가고 싶은 마음이 생겼다는 성민씨. 결국 이날 성민씨의 행동은 쓰러진 여성 손님뿐만 아니라 성민씨 자신도 돕는 일이 된 셈입니다. 남을 돕는 게 자기를 돕는 일이라는 말의 뜻이 이런 건가 봅니다. 조만간 간호복을 입은 멋진 성민씨의 모습을 보게 될 거 같습니다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지