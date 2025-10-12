[작은영웅] “제가 할게요” 심정지 환자 살린 식당 직원의 진짜 정체(영상)

식당에서 일하던 전직 간호사의 능숙한 구조 솜씨

간호사가 식당에서 일하면 생기는 기적



김성민 언덕집국수 직원

“뒤에서 119를 불러달라는 소리가 들려가지고 뒤돌아봤는데 입에 거품 물고, 다른 분이 심폐소생술을 하려고 했는데 제가 그냥 ‘제가 하겠습니다’하고 대신 했어요”



김성민 언덕집국수 직원

“경동맥을 짚었는데 맥이 안 뛰고 사지가 파랗게 돼 가지고 청색증 보여서...”



김성민 언덕집국수 직원

“ 휴대폰 라이트 기능으로 눈에 빛을 비춰서 동공 반사를 확인한 거예요. 빛을 비추면은 동공이 쪼그라들어야 되거든요”



김성민 언덕집국수 직원

“동공이 풀려 있어가지고 병원에 빨리 가셔야 됐을 상황이었긴 해요”



김성민 언덕집국수 직원

“간호사(로) 병원 중환자실에 다니다가 잠깐 그만두고 일을 하고 있는 거긴 합니다. 중환자실에서는 CPR을 할 상황이 거의 없어가지고 안 했었는데 처음이네요”



김성민 언덕집국수 직원

“간호사 된 지 얼마 안 됐는데, 적성에 맞나 고민하고 있던 찰나에 이런 게 생겨 가지고 ‘간호사가 된 보람이 있다’ ‘이러려고 간호사 됐구나’라는 걸 좀 느끼긴 했어요”



