[작은영웅] “걱정돼서” 지난해 여름 야구 꿈나무가 폭우 속에서 한 일 (영상)

1년 뒤 인스타그램 스타가 된 초등학생…120만명 감동

지난해 여름, 야구 꿈나무가 빗속에서 한 일



류태영 법환초등학교 4학년

“훈련 끝나고 아빠가 온다고 해가지고 기다리고 있었는데 약간 솔잎들이 막고 있어 가지고 걱정되기도 하고 심심해서 치워보고 싶어서...”



“우와~~ 어디 소속이야?”

“서귀포리틀야구단 소속입니다”

“우와~”



류태영 법환초등학교 4학년

“물이 쭉 빨려 들어가는 게 신기해 가지고 계속했어요”



박현주씨 (류태영 어머니)

“작년에 아빠가 찍은 건데, 저희들끼리는 그때 태영이 보고 ‘너 대단하다’ 그러고 잊어 먹고 있었죠”



류태영 법환초등학교 4학년

“(친구들이) 약간 대단하다고... 삼 형제인데, 제가 둘째고, 형 막내, 이렇게 있는데, 셋 다 야구해요. (형이랑 동생이) 약간 많이 도와주고 성실한 사람...”



