30대 ‘쉬었음’ 인구 32만8000명…8월 기준 역대 최고

8월 취업자 16만6000명 증가

청년층 고용은 21만9000명 감소

고령층 일자리 확대

제조 14개월·건설 16개월째 감소

4일 오전 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 열린 '2025 해양수산 취업박람회'에서 구직자들이 채용공고 게시판을 살펴보고 있다. 연합뉴스

특히 일도 구직 활동도 하지 않는 ‘쉬었음’ 규모에서는 30대가 32만8000명으로 8월 기준 역대 최대 규모를 기록했다.