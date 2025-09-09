시사 전체기사

옛 경남도지사 관사 ‘경남 역사문화공원’으로 재탄생한다

입력:2025-09-09 13:22
창원시 용호동 옛 경남도지사 관사 및 경남 도민의 집 부지 전경. 이곳에 '경남 역사문화공원'이 조성된다. 경남도 제공

옛 경남도지사 관사와 경남 도민의 집 부지가 ‘경남 역사문화공원’으로 다시 태어난다.

경남도는 창원시 용호동 경남 도민의 집과 옛 도지사 관사 부지에 ‘경남 역사문화공원’ 조성을 위한 설계공모를 추진한다고 9일 밝혔다.

도는 경남 도민의 삶과 정체성을 담은 열린 문화공간을 조성할 계획이다. 총 사업비 140억 원에는 경남 도민의 집과 옛 도지사 관사 리모델링, 조경 정비, 경남 역사문화홍보관 증축 등이 포함된다.

경남 도민의 집은 과거 도지사 공관이었던 성남재(省南齋)로, 도민의 삶을 살피고 풍요롭고 활기찬 낙도경남(樂道慶南)을 염원했던 마음이 담겨있는 공간이다. 도는 이 일대를 경남 고유의 역사와 문화를 담아낸 정체성의 공간으로 재창조할 방침이다.

공모는 ‘제안공모’ 방식으로 진행된다. 참가를 원하는 업체는 오는 16일 경남 도민의 집에서 참가 등록하고 현장 설명회를 들을 수 있다. 제안서 접수는 다음달 17일까지며 작품 심사를 거쳐 같은 달 28일 최종 당선작이 발표될 예정이다.

공모 일정, 설계 지침, 참가 등록 방법 등 자세한 사항은 경상남도 누리집과 건축행정시스템 세움터에서 확인할 수 있다.

경남도 관계자는 “이번 설계공모는 단순히 건축물을 세우는 차원이 아니라 경남 역사와 문화를 체험하며 자부심을 느낄 수 있는 공간을 만드는 과정”이라며 “많은 건축가들이 경남의 정체성과 도민 중심의 삶을 담은 창의적인 아이디어를 제안해 주길 기대한다”고 말했다.

창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

